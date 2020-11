Chris Kennedy de North Little Rock, Arkansas, a sorti une décoration gonflable noire du Père Noël pour apporter un peu de joie à son quartier et a plutôt reçu une lettre raciste. La lettre demandait à Kennedy, qui est noir, de retirer sa “décoration de cour du Père Noël” et lui disait de ne pas “essayer de tromper les enfants” en leur faisant croire que le Père Noël est noir. La personne qui a écrit la lettre a prétendu être le Père Noël, affirmant que le personnage était un «homme blanc caucasien» depuis 600 ans.

Kennedy a déclaré à THV11 que c’était la première fois qu’il recevait une lettre comme celle-là depuis trois ans depuis qu’il a déménagé dans la communauté. “J’ai commencé à lire et bien sûr le premier mot qui ressort est n—”, a déclaré Kennedy. La lettre a été envoyée par l’USPS et portait le logo de la Lakewood Property Owners Association (LPOA). «J’ai vu que quelque chose venait de la Lakewood Property Owners Association, mais j’ai trouvé que c’était assez étrange», a déclaré Kennedy, ajoutant qu’il ne pensait pas qu’ils avaient envoyé la lettre.

Le directeur exécutif de la LPOA, Evan Blake, a déclaré qu’ils n’avaient pas envoyé la lettre et ont dit à Kennedy qu’ils voulaient qu’il reste dans le quartier. Ils ont offert à Kennedy une adhésion et ont dit qu’ils ne voulaient pas que la personne qui a écrit la lettre soit membre. “Nous ne voulons pas des gens qui ont écrit cette lettre dans le quartier. C’est ce que nous ne voulons pas”, a déclaré Blake à THV11.

Kennedy a partagé la lettre sur les réseaux sociaux et avec Fox16. Il a dit que c’était la première fois que quelqu’un avait des problèmes avec le Père Noël noir de 8 pieds de haut. Il a installé la décoration le 1er novembre et a reçu la lettre de quelqu’un se faisant passer pour le Père Noël lundi. «S’il vous plaît, retirez votre décoration de cour du Père Noël», disait la lettre. «Vous ne devriez pas essayer de tromper les enfants en leur faisant croire que je suis un…. Je suis pour vous un homme blanc de race blanche et ce depuis 600 ans. Votre jalousie de ma race n’est pas une excuse pour votre malhonnêteté. À la fin, la personne a écrit que Kennedy «se faisait la risée du quartier». L’auteur a inclus une photo d’un Père Noël blanc avec ses pouces pointés vers le bas.

Le propriétaire de l’Arkansas reçoit une lettre lui disant de descendre son Père Noël noir et de déplacer https://t.co/SVBnEh3Jjx pic.twitter.com/DESHekvUAa – WFLA NEWS (@WFLA) 25 novembre 2020

Kennedy n’a pas l’intention de déplacer le Père Noël et a reçu beaucoup de soutien de ses voisins. «Nous adorons ton Père Noël noir», lui hurla quelqu’un pendant que Fox16 l’interviewait. «Nous sommes juste partis de Sherwood pour vous faire savoir, que j’espère et je prie pour que vous ne l’abattiez pas parce que les enfants d’ici ont besoin de le voir», a déclaré une autre femme.

Un voisin, Dennis Smith, a déclaré que l’affichage de THV11 Kennedy avait fait “mon cœur bien” au cours des trois dernières années. “Je déteste que leur famille doive passer par là, mais nous avons prié pour lui”, a ajouté Smith. Kennedy avait également un message pour l’auteur. “Si je suis ridicule en essayant de donner de la joie aux enfants des autres familles dans la rue qui vont à l’école en organisant un Père Noël et en décorant pour Noël, tant pis”, dit-il.