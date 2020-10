Exclusif

Un gars menace de sauter du haut d’une montagne russe à San Diego … et les autorités n’ont pas réussi jusqu’à présent à le dénigrer.

Cela se passe actuellement dans ce qui semble être le parc Belmont, au sommet de l’attraction Giant Dipper – également connue sous le nom de Mission Beach Roller Coaster. Comme vous pouvez le voir, il y a un homme là-haut au plus haut sommet (qui atteindrait environ 75 pieds), regardant vers l’extérieur.

Il n’est pas dans une voiture – il ne semble pas que le trajet fonctionne même en ce moment, mais d’une manière ou d’une autre … il s’est frayé un chemin jusqu’au sommet et a crié, fait des menaces et agi de manière erratique pendant au moins une heure maintenant, selon des témoins oculaires. On nous dit que beaucoup sur le terrain pensent qu’il est prêt à sauter … et que les pompiers et la police sont sur les lieux.

On nous dit que le gars faisait les cent pas pendant que les négociateurs essayaient de lui parler, mais jusqu’à présent … aucun signe de sa coopération. Des témoins nous disent également que l’homme a crié qu’il avait 21 ans et qu’il n’était “pas fou”. Il y a environ 100 personnes dispersées à regarder.

C’est une situation délicate de toute évidence – une chute à partir de là le tuerait probablement, alors les gens qui courent sur ce point ne veulent pas lui faire peur.

Nous avons contacté la police pour plus de détails … jusqu’à présent, aucun mot en retour.

