Un homme du sud de Londres qui s’est écrasé de plein fouet dans une voiture de police après avoir accéléré du mauvais côté de la route est emprisonné depuis quatre ans.

Haydon Martin, 25 ans, conduisait à 60 miles par heure dans une rue résidentielle de 20 miles par heure sous l’influence de la drogue lorsqu’il est entré en collision avec le véhicule de police banalisé juste avant 13h30 le 20 octobre, a déclaré Scotland Yard.

Quatre agents, qui patrouillaient dans la région de Camberwell, se trouvaient dans la voiture lorsqu’elle a été percutée sur Draycott Close.

Martin et son passager ont ensuite fui les lieux, laissant les policiers blessés piégés à l’intérieur de leur véhicule et «n’ont pas tenté d’appeler à l’aide».

Les services d’urgence se sont alors précipités sur les lieux et ont emmené les quatre victimes – ainsi que Martin, qui a été arrêté à proximité – à l’hôpital pour traitement.

Deux des agents – le conducteur et le passager avant – restent en congé alors qu’ils continuent de se remettre de leurs blessures, a ajouté la police métropolitaine.

L’agent enquêteur, le gendarme-détective Ben Simpson, a déclaré: «C’est un miracle qu’il n’y ait pas eu de morts à la suite de cet incident.

«Les policiers de tout le pays travaillent sans relâche jour et nuit pour protéger le public. Tout en fournissant ce service crucial en octobre dernier, Martin a soumis quatre de ces officiers à une collision frontale.

«Martin a conduit à 60 miles par heure dans des rues résidentielles de 20 miles par heure, du mauvais côté de la route et sous l’influence de la drogue avant de fuir les lieux avec son passager laissant des policiers blessés piégés à l’intérieur de leur véhicule – il n’a fait aucune tentative d’appeler pour aider.

«Je suis heureux que justice ait été rendue et j’espère que la peine prononcée aidera les policiers blessés à progresser dans leur rétablissement et à servir et protéger à nouveau la communauté.

Martin, de Fenwick Road, East Dulwich, a été condamné mercredi à l’Inner London Crown Court à quatre ans et cinq mois de prison après avoir plaidé coupable d’un chef d’accusation de blessures graves causées par la conduite dangereuse et d’un chef de conduite dangereuse.

Il a également été interdit de conduire pendant sept ans.

Le surintendant-détective Nicky Arrowsmith a répondu à la condamnation en déclarant: «Il s’agissait d’une horrible collision frontale qui a obligé quatre de nos agents à être hospitalisés.

«Un policier a été grièvement blessé et trois mois plus tard, deux des policiers continueront leur rétablissement pendant un certain temps encore. C’était par pure chance qu’ils ne soient pas définitivement, ni même mortellement blessés.

«Le comportement et la conduite de Martin cet après-midi étaient déplorables et il fait maintenant face aux conséquences de ses actes.

«Tout aussi choquant est la façon dont le passager de Martin a fui les lieux, laissant des blessés. Nos enquêtes pour l’identifier et le retrouver sont toujours en cours. »

Toute personne ayant des informations concernant le passager est priée de contacter la police au 101 en citant la référence CAD 3656 / 20OCT20.