Exclusif @ thefakeryanking / Twitter

L’homme qui a reçu un coup de poing pour avoir joué à “F *** Donald Trump” dit qu’il craint maintenant pour sa vie, grâce aux menaces en ligne constantes de personnes soutenant le président.

Dan Schochler est le jeune de 20 ans qui a été décoré par un partisan de Trump samedi dans une station-service à Denton, au Texas. La police est arrivée et Jason Lata a ensuite été arrêté pour l’incident.

L’avocat de Dan, Loren Klitsas, et son ami, Ryan King – qui était avec lui lors de la manifestation – dites à TMZ … que les menaces arrivent sur plusieurs plateformes de médias sociaux et incluent des avertissements aux 3 hommes pour qu’ils surveillent leurs arrières.

Klitsas nous dit que Dan et Ryan ont tous deux peur et ne cherchent pas ce genre de problème. Il dit qu’ils sont allés au Atout samedi pour protester pacifiquement … et la vidéo parle d’elle-même. Ils remettent toutes les menaces à Denton PD.

On nous dit que le coup de poing de Lata a entraîné des dents cassées pour Dan, des écorchures du visage et une possible commotion cérébrale. Son avocat dit que son état empire même après avoir été soigné à l’hôpital – et Dan et Ryan recherchent des conseils pour faire face à un traumatisme.

Comme nous l’avons rapporté … Lata a été arrêté des heures après l’incident pour voies de fait causant des blessures corporelles.

Il pourrait également faire face à une poursuite civile bientôt – Klitsas nous dit que Dan et Ryan prévoient d’intenter des poursuites pour toutes les factures médicales et les dommages qu’ils prétendent avoir subis.