Richard Barnett, l’homme qui aurait fait irruption dans le bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a posé pour des photos à son bureau et volé son courrier a été accusé de trois chefs d’accusation fédéraux et a été arrêté vendredi matin à Little Rock, Arkansas. Selon NBC News, Barnett fait face à des accusations d’entrée dans un bâtiment à accès restreint, d’entrée violente et de conduite désordonnée sur le terrain du Capitole et de vol de propriété publique.

Les responsables de l’application de la loi ont annoncé vendredi que Barnett, 60 ans, de Gravette, Arkansas, avait été placé en détention dans son État d’origine. D’autres détails n’étaient pas immédiatement disponibles. Les crimes présumés de Barnett ont eu lieu au milieu d’une violente émeute pro-Trump qui a violé le Capitole américain mercredi, faisant cinq morts, dont un officier de police du Capitole américain.

Le chaos a convergé sur Capitol Hill alors que les législateurs du Congrès se réunissaient pour certifier les votes du Collège électoral exprimés pour le président élu Joe Biden, et a été précédé par un rassemblement dirigé par le président Donald Trump, qui a exhorté ses partisans à marcher sur le Capitole pour tenter de renverser la situation. les résultats des élections, qu’il a prétendu à plusieurs reprises, à tort, étaient le résultat d’une fraude électorale généralisée.

Alors que la photo de Barnett au bureau de Pelosi a été éclaboussée sur les médias sociaux, un journaliste du New York Times a tweeté qu’il avait parlé avec l’homme de l’Arkansas, qui se vantait d’avoir pris une enveloppe personnalisée du bureau de Pelosi. Barnett a nié avoir volé l’enveloppe, disant: “J’en ai laissé un quart sur son bureau.”

C’est Richard «Bigo» Barnett, 60 ans, de Gravette, Ak., Montrant l’enveloppe personnalisée qu’il a prise du bureau du président Pelosi. Il a insisté sur le fait qu’il ne l’avait pas volé – «J’en ai laissé un quart sur son bureau.» pic.twitter.com/aST7MCoRwP – Matthew Rosenberg (@AllMattNYT) 6 janvier 2021

Barnett a également affirmé qu’il avait frappé poliment à la porte du bureau de Pelosi, mais avait été poussé à l’intérieur par d’autres émeutiers. “Je lui ai écrit une mauvaise note, j’ai posé mes pieds sur son bureau et je me suis gratté les couilles”, a déclaré Barnett au journaliste, utilisant un juron pour désigner le président de la Chambre. “Je vais probablement leur dire que c’est ce qui s’est passé jusqu’à la prison de DC”, a-t-il ajouté.

Le maire de Gravette, Arkansas, s’est prononcé contre le résident de sa ville, déclarant à la station de nouvelles locale KNWA que Barnett ne représente pas les habitants de Gravette. “C’est dommage que quelque chose comme ça soit ce qui vous met aux yeux du public”, a déclaré le maire Kurt Maddox à la station. “Ce n’est pas la ville de Gravette. Cette seule personne n’est pas qui est Gravette ni qui sont les gens.”

Pelosi et d’autres législateurs ont demandé que Trump soit démis de ses fonctions via le 25e amendement au milieu de ses derniers jours au pouvoir, menaçant d’aller de l’avant avec une deuxième destitution du président sortant si le vice-président Mike Pence n’accepte pas de faire sa part. leur plan initial.