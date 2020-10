Influenceur qui a nié l’existence du virus, en perd la vie | INSTAGRAM

L’influenceur du monde du fitness, Dmitriy Stuzhuk, qui a assuré que C0VID-19 n’existait pas, a récemment perdu la vie, en raison de complications après avoir été infecté par le dangereux virus lors de son dernier voyage à dinde.

Ce célèbre personnage masculin de 33 ans a cherché à promouvoir le sport, l’exercice et tous les looks qui accompagnent Vie saine sur son compte Instagram où il compte plus d’un million d’abonnés.

Bien que c’était précisément dans ce même réseau social, où il a partagé avec tous ses fidèles fans que la maladie susmentionnée n’était pas réelle, alors il n’y croyait pas et a déclaré que tout était pour garder tout le monde sous contrôle.

Et c’est jusqu’à ce qu’il tombe malade qu’il a réalisé que le virus était une vraie menace, donc, comme tout bon influenceur, après avoir été infecté et réalisé son erreur, l’homme a utilisé son compte sur le réseau social susmentionné. , mercredi dernier pour admettre son erreur et raconter son expérience avec la maladie, générant du divertissement en même temps.

C’est ce qu’il a commenté devant la caméra: «Comme tout le monde le sait d’après les histoires, j’en ai marre de cor0nav1rus. Aujourd’hui, de retour à la maison, il y avait pour la première fois un enthousiasme pour au moins écrire quelque chose. Je veux partager comment je suis tombé malade et avertir tout le monde: je pensais aussi qu’il n’y avait pas de C0V1D, et tout cela est relatif. Jusqu’à ce que je tombe malade », a admis l’Ukrainien.

Selon sa publication, l’homme a commencé à remarquer certains symptômes dès le deuxième jour de son voyage en Turquie, puis, de retour dans son Ukraine natale, il a décidé d’aller chez le médecin et de subir divers tests, dont celui du virus susmentionné.

«Je me suis réveillé au milieu de la nuit parce que mon cou était enflé et que j’avais du mal à respirer. En même temps, mon estomac me faisait un peu mal. Le lendemain, une toux a commencé à apparaître, mais il n’y avait pas de température. Il n’y avait pas non plus de symptômes particuliers de la maladie, alors j’ai pensé qu’ils pouvaient être des conséquences après avoir fait du sport, changé le climat et la nutrition, et aussi dormir avec l’air conditionné », raconte-t-il ainsi.

Il a donc décidé de rester à l’hôpital pendant quelques jours, mais il ne se sentait pas complètement à l’aise, et plus tard, les médecins ont révélé qu’il pouvait continuer son traitement à la maison, il a donc été renvoyé.

«J’ai décidé que ce serait plus pratique et confortable pour moi d’être en garde à distance à domicile, où j’ai toutes les conditions pour un traitement normal, au final, je peux toujours aller aux services appropriés, ça et à la maison, comme on dit, et les murs guérir. Mon état est stable », a conclu celle dont il ne savait pas qu’elle serait sa dernière publication.

Cependant, malgré les bonnes nouvelles, les choses se sont rapidement détériorées dans les heures qui ont suivi son retour à la maison, car selon son ex-femme, Sofia Stuzhuk, la maladie a commencé à toucher son cœur et Dmitriy était inconscient et grave. .

“Dima (Dmitriy) a eu des problèmes avec son système cardiovasculaire … Son cœur ne supporte pas”, a posté Sofia sur son compte Instagram, enfin, vendredi dernier, l’influenceuse également a annoncé que malheureusement, son ex-mari avait perdu la vie.

Et, à travers un message plus long, l’influenceuse a dit au revoir au père de ses enfants et bien qu’elle ait souligné qu’ils n’étaient plus ensemble, elle a expliqué qu’elle sera toujours reconnaissante du temps dans leur relation et des beaux enfants qu’il lui a donnés.