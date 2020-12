Le lancement prévu de CyberPunk 2077 n’était pas seulement un désastre pour les joueurs, mais aussi pour les investisseurs du jeu. Un procès intenté hier contre CD Projekt, la société derrière Cyberpunk, affirme que les investisseurs ont été induits en erreur sur les performances du jeu avant sa sortie, entraînant une baisse importante du cours des actions et des pertes. CD Projekt aurait omis de dire que le jeu était «pratiquement injouable», déclare le procès, et l’a plutôt commercialisé comme un succès avec quelques problèmes qui passeraient inaperçus des joueurs. Le demandeur, Andrew Trampe, cherche à inclure d’autres investisseurs dans la poursuite pour en faire un recours collectif.

CD Projekt a déclaré dans un dossier judiciaire qu’il se défendrait «vigoureusement» contre les réclamations des investisseurs, a rapporté Bloomberg.

Depuis le lancement du jeu plus tôt ce mois-ci, il a été en proie à des bugs, incitant les détaillants et les fabricants de consoles à offrir un remboursement complet. GameStop accepte les retours, même si les gens ont ouvert le jeu, ce qui va à l’encontre de sa politique habituelle, et Sony a retiré le jeu la semaine dernière et a commencé à traiter les remboursements numériques pour les acheteurs insatisfaits.

Pourtant, le jeu s’est vendu à plus de 13 millions d’exemplaires dans les deux semaines qui ont suivi son lancement, ce qui en fait l’un des jeux les plus vendus de l’année. Beaucoup de ces ventes provenaient de précommandes après une campagne de marketing très médiatisée, qui a aidé CD Projekt à récupérer les coûts de près de dix ans de création du jeu.

Mise à jour: 26 décembre 12h20 HE: Ajoute un commentaire depuis CD Projekt