Une utilisatrice de TikTok âgée de 19 ans a réalisé qu’elle avait peut-être été infectée par le coronavirus en filmant une nouvelle vidéo sur la dégustation d’une boisson Starbucks super sucrée. Quand Maryn Short a goûté le café glacé, qui contenait cinq pompes de sirop de vanille et trois pompes d’arôme de caramel, elle n’a rien goûté. Short plus tard testé positif pour le virus et a été mis en quarantaine la semaine dernière à la maison.

La vidéo désormais virale de TikTok a commencé par Short expliquant qu’elle essayait une recette de café glacé qu’elle avait vue dans une autre vidéo de TikTok. Elle a dit à BuzzFeed News qu’elle s’attendait à ce qu’il ait un goût très sucré, mais tout ce qu’elle pouvait goûter était un goût crémeux. «C’était presque comme si je buvais du lait sucré. Je pouvais dire que c’était sucré, mais il n’y avait aucune saveur du tout», a-t-elle expliqué. “C’était vraiment étrange. C’est difficile à décrire.” Dans la vidéo, Short avait l’air choqué car il avait l’impression que la boisson n’avait pas de saveur. “Pourquoi est-ce que je ne peux pas le goûter? Est-ce que j’ai COVID?” elle a demandé en regardant dans la caméra.

@mcfluflu ## greencreen Je vous tiendrai au courant omg … ## covid19 ## coronavirus ♬ son original – maryn

Short a déclaré qu’elle ne quittait sa maison que pour faire ses courses et aller à ses trois emplois à temps partiel depuis le début de la pandémie. Elle n’a ressenti aucun symptôme jusqu’à ce qu’elle travaille dimanche avec de la congestion. Elle pensait que c’était à cause du temps, alors elle est allée travailler lundi. Après le travail, elle a décidé d’essayer la boisson Starbucks et l’a commandée sur l’application mobile. Elle espérait que cela aurait le goût d’un macchiato au caramel. Quand ce n’était pas le cas, elle pensait que le barista avait peut-être mis trop de crème dedans. Puis, elle a réalisé que quelque chose n’allait pas.

Sa mère lui a dit qu’elle devrait se faire tester immédiatement et elle a appelé ses employés pour leur dire ce qui se passait. Elle a pris rendez-vous pour un test de réponse rapide pour le lendemain matin. Dans l’intervalle, elle a essayé plusieurs autres aliments et ils n’avaient qu’un goût «faible», a-t-elle déclaré à BuzzFeed. Le test est revenu positif. Short a fait un deuxième test, qui est également revenu positif. Bien qu’elle n’ait montré aucun autre symptôme grave du COVID, elle prévoit de la mettre en quarantaine pendant au moins 10 jours ou jusqu’à ce que les symptômes disparaissent. Elle a également continué à partager des vidéos TikTok sur son expérience avec le virus.

@mcfluflu ##écran vert ♬ son original – maryn

Short a déclaré à BuzzFeed qu’elle était heureuse d’avoir décidé de partager son expérience sur TikTok “parce que beaucoup de gens qui commentaient ont dit que j’avais fait comprendre aux gens qu’ils devraient se faire tester.” Elle a poursuivi en expliquant: «Chaque fois que les gens pensent au COVID, en particulier aux enfants de mon âge, on nous dit de rester en sécurité pour nos aînés. Je ne pense pas que les gens pensent aux personnes dans leur adolescence ou dans la vingtaine qui contractent le COVID.

Quant à la façon dont elle a contracté le virus, Short n’est pas sûr. Elle a dit qu’elle avait suivi les mesures de santé publique et a noté que son cas était la preuve que vous pouvez toujours le contracter même si vous faites tout correctement. “Soyez responsable, suivez les directives – je sais que les directives sont différentes pour chaque état, mais ne soyez pas provocantes”, a-t-elle déclaré à BuzzFeed. “Cela me dérange vraiment parce que les gens pensent qu’ils sont au-dessus de tout ce qui se passe en ce moment.”