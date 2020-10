Les Texans de Houston ne joueront pas lors de la semaine 8 en raison d’être au revoir. Pendant que les joueurs sont loin de l’installation, l’équipe s’occupera d’un problème de santé et de sécurité. Un joueur a été testé positif au COVID-19, obligeant la franchise à fermer l’installation pour la semaine.

“Tard la nuit dernière, nous avons reçu un avis qu’un joueur texan avait été testé positif au COVID-19. Conformément aux protocoles de la NFL, le joueur s’est immédiatement isolé et notre responsable du contrôle des infections et d’autres membres de l’équipe d’intervention en cas d’infection ont commencé à travailler avec la NFL pour effectuer la recherche des contacts », a déclaré l’équipe dans un communiqué. «Notre installation sera fermée aujourd’hui aux joueurs pour un nettoyage en profondeur. Nous sommes en étroite consultation avec la NFL, ainsi qu’avec notre équipe de médecins et spécialistes indépendants, et suivrons leurs conseils concernant nos opérations prévues pour la semaine de congé. La santé et la sécurité de notre équipe, ainsi que l’ensemble de notre personnel, sont de la plus haute priorité. “

Les Texans n’ont pas précisé le joueur infecté dans le communiqué de presse, mais Aaron Wilson du Houston Chronicle a appris son identité. Il a rapporté que l’équipe avait placé le garde offensif Max Scharping sur la liste COVID-19 / Réserve. Scharping est le premier joueur texan à avoir été testé positif au cours de la saison après que plusieurs joueurs aient contracté le virus pendant l’été.

Avec le positif qui se déroule la semaine de congé, les Texans de Houston n’auront pas à s’inquiéter d’éventuels problèmes d’horaire. L’organisation se concentrera plutôt sur le test du reste des joueurs et s’assurera que le diagnostic positif n’impacte qu’un seul joueur. La NFL teste les joueurs tous les jours, y compris pendant les semaines de congé, les Texans devraient donc rapidement déterminer quels joueurs étaient potentiellement infectés.

Les équipes de la NFL ont fait face à une poignée de tests de coronavirus positifs tout au long de la saison, entraînant quelques matchs reportés et de grands noms manquant d’action. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont perdu le demi de coin Stephon Gilmore et le quart-arrière Cam Newton pendant un match tandis que les Titans du Tennessee avaient plus de 20 membres de l’équipe testés positifs. Le match de la semaine 4 précédemment prévu contre les Steelers de Pittsburgh est passé à la semaine 7.

Les Raiders de Las Vegas ont failli reporter le match de dimanche contre les Buccaneers de Tampa Bay en raison de tests COVID-19 positifs. Le tacle offensif Trent Brown a été testé positif et a suscité des inquiétudes parmi les membres du personnel du front office. Ils ont commencé la recherche des contacts, mais ont dû renvoyer les cinq joueurs de ligne offensive de départ jusqu’à ce qu’ils puissent éliminer les joueurs. En fin de compte, quatre des cinq partants ont pu se préparer pour la défaite de dimanche tandis que Brown et le gardien Johnathan Abram ont tous deux raté le match.