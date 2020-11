“Un jour, il a levé la main”, rompt le silence Consuelo Duval | Instagram

La célèbre comédienne et comédienne Consuelo Duval a ouvert son cœur et partagé quelques aspects un peu difficiles de sa vie, l’un d’eux, la séparation de son père de ses enfants et les raisons qui l’ont amenée à cette décision: “Un jour, elle a levé la main” , il a souligné.

Grâce à une interview, le personnage retenu de “Peluche Federica»révèle le moment où elle a pris la grande décision de donner un nouveau sens à sa vie après avoir décidé de divorcer.

Le conducteur aussi, Consuelo Duval et son ex-mari, Ariel, avec qui elle a eu deux enfants: Paly et Michel, fait remarquer qu’elle a remarqué que son ex-partenaire était un peu plus agressif et s’est rendu compte plus tard qu’il consommait des substances.

Le diplômé du CEA révélé dans un entretien avec le journaliste Mara Patricia Castañeda certains des épisodes de son mariage et comment elle a rencontré le père de ses enfants.

Le célèbre a rappelé, c’est un collègue du milieu du spectacle qui l’a présenté, a-t-il détaillé.

Alexis Ayala me la présente, qui est allée voir une pièce de théâtre, mon examen final et puis ce père de mes enfants biologiques lui dit «je vais l’épouser». Il me le présente, je dis que c’est le cuir le plus coriace du monde et je termine le CEA enceinte », a déclaré Consuelo Duval.

Elle s’est mariée sous la pression de sa grossesse.

Immédiatement, Consuelo Duval préparerait tout pour se marier comme elle le souligne, ce sont ses frères qui l’ont prévenue ce qui se passerait si son père le découvrait, alors cela a accéléré leur relation, elle avait 24 ans lorsqu’elle s’est mariée pour la première fois.

Je lui ai dit: «Nous devons nous marier parce que si je ne vais pas chez mt @ ra mon père» et que je regarde en son honneur, je me suis marié deux, trois fois pour ne pas le tuer. Je me suis marié sans que mon père ne sache, selon moi, uniquement à cause du civil, je n’allais jamais me marier à cause de l’église », a-t-il déclaré.

Neuf mois après l’arrivée de sa première fille, l’hôte de “Filet divin“Elle est tombée enceinte à nouveau, cette fois-ci a été plus difficile comme elle le souligne, à l’époque elle travaillait déjà chez Televisa, et des années plus tard, la séparation est arrivée, il y avait des signes qui ont alerté le juge aujourd’hui sur” Qui est le masque “:

J’ai remarqué des choses étranges chez lui. Il travaillait la nuit, puis il arrivait et il fallait se taire. Un jour, je me souviens, il a frappé Michel et puis quand il était temps de le baigner, il a vu sa main dans la splendeur de Michel, qui avait environ deux ans et demi. Je lui ai dit: «Ce n’est pas fait à un fils» et, tout à coup, je vois qu’il se frappait la main avec la porte, il était comme se fouetter », dit-il.

“Il a utilisé des substances et a changé son comportement”

Après certains épisodes qui ont déclenché les alarmes pour la star de la télévision qui a conclu que quelque chose n’allait pas avec le père de ses enfants.

Un jour on va se promener et il va aux toilettes, quand il sort je vois que la noirceur de ses yeux est trois fois plus grande qu’avant d’entrer. J’étais tellement coincée dans le fait d’être maman, dans le rôle d’épouse qui se sacrifie et exemplaire, que je ne savais pas qu’elle prenait de la drogue.

Mais la paille qui renverserait le verre était le moment où il a fait remarquer qu’il avait essayé de «lui lever la main».

Sa violence était chaque jour plus grande. Un jour, il a levé la main vers moi et je lui ai dit: “N’y pense même pas parce que je le dis à mon frère et tu ne vas pas le finir” “, a déclaré le comédien.

Son expérience amoureuse …

Consuelo a non seulement réussi à devenir une grande comédienne et animatrice de télévision, elle s’est également aventurée dans le cinéma et le théâtre, en plus d’être l’une des figures les plus populaires sur les réseaux sociaux où elle gagne de plus en plus d’adeptes.

Bien qu’elle soit toujours très positive et souriante, sa vie amoureuse n’a pas correspondu à son attitude envers la vie, Duval a joué dans des relations tumultueuses, 3 divorces et plusieurs fréquentations frustrées, révèlent-ils.