Les conférences de presse Zoom sont devenues une partie intégrante de la vie des joueurs de football et des journalistes en 2020 en raison de la pandémie COVID-19. Bien que la mise en œuvre d’une technologie inconnue auparavant ait entraîné des problèmes en raison de la courbe d’apprentissage, en particulier lorsque certains journalistes oublient d’appuyer sur le bouton de sourdine. L’un d’eux a commis cette erreur vendredi soir et a déclaré que le quart-arrière de Clemson Tigers, Trevor Lawrence, avait besoin de se raser la moustache pendant que le «micro était chaud».

Le QB de troisième année a pratiquement rencontré les journalistes après une défaite de 49-28 contre l’État de l’Ohio. Au cours de cette conversation, un journaliste a fait un commentaire sur ses poils sur le visage et a arrêté Lawrence dans son élan. Cependant, il a répondu en riant et en disant «merci» au lieu de critiquer le journaliste. Pendant ce temps, le modérateur a dit aux journalistes de se couper le son lorsqu’ils ne parlaient pas.

«Le pauvre Trevor a besoin de raser sa ‘stache.’ Un journaliste a oublié de couper le son de son micro lors d’un échange difficile après le match 😬 (via @chandlerdmack) pic.twitter.com/R5s1XXOs9a – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 2 janvier 2021

«Vous savez qu’elle a déjà été licenciée pour ça», a commenté une personne après avoir regardé la vidéo. D’autres ont pesé sur l’erreur et ont ri des poils du visage de Lawrence et des opinions sur le rasage. Bien sûr, certains fans ont dit que cela n’aurait pas d’importance dans les mois à venir car Lawrence devenait un starter de la NFL et “faisait une banque”.

Avant le commentaire désormais tristement célèbre sur ses poils faciaux, Lawrence n’a subi que la deuxième perte de toute sa carrière universitaire. Il a lancé pour 400 verges et deux touchés tout en se précipitant pour un autre. Il a également lancé une interception et a tâtonné trois fois, en perdant une. La défense de Clemson, en revanche, n’a pas réussi à arrêter Justin Fields et l’attaque de l’État de l’Ohio qui a représenté sept touchés.

Lawrence pourrait revenir à Clemson pour sa saison senior, mais on s’attend à ce qu’il se déclare pour le repêchage de la NFL 2021 dans les prochains jours. Si tel est le cas, beaucoup s’attendent à ce que Jacksonville sélectionne Lawrence avec le premier choix général et en fasse la pierre angulaire de la franchise pour l’avenir. Bien que certains fans aient commencé à demander aux Jaguars de choisir Fields après sa performance de six touchés.

Si Lawrence atterrit avec les Jaguars comme prévu, il n’entendra qu’une augmentation du nombre de commentaires sur divers sujets. De nombreux fans feront des commentaires sur ses cheveux longs, sa moustache blonde et comment il s’habille avant et après les matchs de football. Ces commentaires n’apparaîtront que sur les réseaux sociaux plutôt que lors des conférences de presse Zoom.