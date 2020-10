Le nouveau film Spider-Man s’avère être l’un des projets les plus excitants de Marvel. A la confirmation de Doctor Strange et au retour plus que possible de Jamie Foxx en Electro, s’ajoutent les rumeurs du possible retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield, ainsi que la première apparition de Miles Morales. Et peut-être une mort qui changera à jamais le Spider-Verse?

Le journaliste de Muphy’s Multiverse, Charles Murphy, a découvert un prétendu test de casting sur Vimeo – qui a maintenant été supprimé – dans lequel un jeune afro-américain est apparu pour un rôle nommé «Daniel», qui pourrait bien être l’acronyme de code de Miles Morales. si les rumeurs proposées par Daniel Ritchman sont vraies.

Dans la vidéo, le personnage est présenté comme un grand admirateur de Spider-Man qui a été arrêté par la police pour avoir porté une chemise du héros arachnide, qui aurait été condamné comme criminel après que son identité ait été rendue publique après les actes perpétrés par Mysterio dans Loin de la maison.

Et ce n’est pas tout, car le plus intéressant, c’est que l’audition comportait une autre séquence dans laquelle “Daniel” réagit à un journal télévisé dans lequel le gros titre est la mort de Spider-Man. Cela signifie-t-il la fin de Peter Parker de Tom Holland?

Cela semble peu probable, car comme le souligne Murphy Multiverse, il n’y a même pas de preuve que la vidéo soit un test de casting officiel pour Spider-Man 3.

D’autre part, le journaliste souligne également que, dans le cas où la scène de la mort de Spider-Man est réelle, il pourrait s’agir de Peter Parker d’un autre univers. Plus précisément celui de Miles Morales, de manière similaire à la façon dont il a été présenté dans le film d’animation A New Universe.

Ce qui est clair, c’est que Spider-Man 3 sera un élément fondamental du processus de transformation de l’univers Marvel en multivers. Quant aux versions du wall-crawler qui apparaîtront dans le film, c’est pour le moment un mystère, mais au fait des rumeurs, cela promet d’être un chaos de réalités alternatives.

Source: Cependant