Fortnite ne reviendra pas sur l’App Store de si tôt. Vendredi, la juge Yvonne Gonzales Rogers a refusé d’accorder à Epic Games une injonction préliminaire contre Apple qui forcerait le développeur du jeu à réintégrer Fortnite sur l’App Store, tout en accordant simultanément une injonction qui empêche Apple de riposter contre l’Unreal Engine, dont Epic est également propriétaire. (PDF). En d’autres termes, nous avons maintenant une version permanente de la décision d’ordonnance d’interdiction temporaire du mois dernier.

Cela signifie que l’état des choses, dans lequel Epic est interdit de publier de nouveaux jeux sur iOS et ne peut pas distribuer Fortnite sur l’App Store dans sa forme actuelle, restera en place pour la durée de l’essai – à moins qu’Epic ne décide de supprimer le sien dans -application mécanisme de paiement qui a déclenché l’amère querelle juridique en août. Rogers avait précédemment suggéré qu’un procès devant jury pourrait être approprié dès juillet prochain, mais avant la décision d’aujourd’hui, les deux parties ont déclaré qu’elles préféreraient que l’affaire soit tranchée par un juge.

La décision d’aujourd’hui empêche toujours Apple de révoquer les outils de développement d’Epic d’une manière qui aurait pu nuire à son activité plus large.

«Epic Games et Apple sont libres de plaider cette action pour l’avenir de la frontière numérique, mais leur différend ne doit pas causer de ravages aux spectateurs. Ainsi, l’intérêt public pèse massivement en faveur d’Unreal Engine et des Epic Affiliates », a déclaré le juge, empêchant les affaires Unreal Engine d’Epic d’être lésées.

Apple et Epic se sont de nouveau rencontrés devant un tribunal fédéral en septembre pour un autre tour, où le bien-fondé de l’affaire antitrust du développeur Fortnite contre Apple a été débattu devant Rogers pour la deuxième fois depuis qu’Epic a déposé sa plainte en août. Epic a eu une expérience particulièrement difficile, car Rogers a distingué l’entreprise pour ce qu’elle a qualifié de comportement malhonnête qui peut prouver que l’entreprise présente un risque de sécurité pour la plate-forme iOS.

«Vous avez fait quelque chose, vous avez menti à ce sujet par omission, en ne vous présentant pas. C’est le problème de la sécurité. C’est le problème de la sécurité! » Rogers a déclaré à Epic, selon un rapport de CNN. «Il y a beaucoup de gens dans le public qui vous considèrent comme des héros pour ce que vous avez fait, mais ce n’est toujours pas honnête. Rogers a également évoqué le fait que les jardins clos et leurs réductions standard de 30% sont monnaie courante dans l’industrie du jeu, avec des fabricants de consoles comme Microsoft, Nintendo et Sony appliquant des règles similaires.

Rogers a déclaré que l’affaire devrait probablement être soumise à un jury pour décider et a suggéré un calendrier du procès pour l’été prochain. «Il est assez important de comprendre ce que pensent les vraies personnes», a déclaré Rogers. «Ces problèmes de sécurité concernent-ils les gens ou non?»

L’autre avantage d’un procès devant jury est qu’il peut aboutir à une décision plus précise et plus définitive. La probabilité que cette affaire fasse l’objet de nombreux appels est élevée et les cours d’appel sont plus susceptibles de confirmer une décision du jury lorsqu’elles font appel. Cela pourrait éviter que l’affaire ne rebondisse entre les tribunaux pendant des années. «Je sais que je ne suis qu’un tremplin pour vous tous», a ajouté Rogers.

Le combat juridique d’Apple et d’Epic est devenu une pierre de touche plus importante dans la détérioration des relations des développeurs tiers avec le fabricant d’iPhone, beaucoup utilisant la situation pour se plaindre d’iniquité ou même, dans certains cas, se joindre à Epic pour protester contre les politiques et l’application d’Apple. En septembre, des entreprises comme Epic, Spotify, Tile et le Match Group ont créé la Coalition for App Fairness, qui tentera de «défendre les droits fondamentaux des créateurs de créer des applications et de faire des affaires directement avec leurs clients», selon Tim, PDG d’Epic Sweeney.