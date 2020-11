je

Je voudrais faire valoir qu’être attiré par les hommes est un défaut fatal, car ce sont les pires. Je comprends à quel point prétendre haïr les hommes peut être déroutant pour certains, en particulier pour ceux qui me connaissent bien. J’ai eu des expériences horribles avec des hommes qui ne connaîtraient pas de frontière si elle attrapait leurs fesses et leur disait de sourire, mais j’ai aussi deux frères aînés parfaitement décents et un père aimant et solidaire. Je marcherais sur des charbons ardents pour mes amis masculins et mon partenaire est un rêve. Malgré tout cela, les hommes sont toujours les pires.

Un nouveau livre intitulé Je déteste les hommes de Pauline Harmange, 25 ans, a provoqué l’indignation en France. Mais elle a tout à fait raison. Oui, il y a des charges qui ont de bonnes intentions et qui sont totalement conscientes que le système est truqué en leur faveur, mais à un niveau structurel plus large, elles doivent être arrêtées. C’est un sujet de conversation qui dérange beaucoup de frères, ce qui est compréhensible, car la virilité n’est pas simple. Les hommes sont affectés par des taux de suicide disproportionnés, deux poids deux mesures en matière de violence domestique et les pressions interminables de l’hypermasculinité. Cependant, lorsque vous les opposez aux innombrables façons dont les femmes ont été traitées avec la courte paille, la balance penche toujours massivement en faveur des hommes. Quelle était cette citation de Margaret Atwood? «Les hommes ont peur que les femmes se moquent d’eux. Les femmes ont peur que les hommes les tuent.

Pour les femmes qui souffrent de l’attirance pour les hommes, quelles sont nos options? Peut-être pourrions-nous les boycotter tous ensemble? Pensez-y: l’écart d’orgasme est encore très important et des études montrent que les femmes mariées en couple hétérosexuel ont une espérance de vie plus courte que leurs homologues célibataires. Avec des statistiques flagrantes comme celles-ci, faire cavalier seul est sûrement la clé d’une vie plus longue et moins stressante? Plus facile à dire qu’à faire, car de temps en temps un bon surgit et plante une graine d’espoir. Regardez John Legend, Russell Wilson et Alexis Ohanian – trois hommes qui ouvrent la voie à leur premier mari avec une adoration sans faille pour leurs femmes. Dater de côté, que cela nous plaise ou non, nous ne pouvons pas obtenir de réel changement sans le soutien des hommes mêmes qui récoltent les bénéfices de cette dynamique structurelle.

Une fille peut encore rêver. Imaginez une utopie où la majorité des dirigeants mondiaux sont du type Jacinda Ardern par opposition à des hommes heureux de la gâchette. Les femmes font du jogging librement dans les parcs à minuit, avec des écouteurs qui hurlent et des yeux concentrés vers l’avant plutôt que de se précipiter à la recherche de personnages sournois. Les maris désemparés obtiennent la garde des enfants et les mamans deviennent les parents amusants le week-end. On croit les victimes de viol. Les violeurs sont enfermés et forcés d’avaler la clé. Le congé de paternité est une chose. Peux-tu imaginer? Maintenant, les gars, avant de m’envoyer beaucoup d’opinions non sollicitées que je ne lirai pas, sur le caractère déraisonnable / faux / offensant de cet article, rappelez-vous simplement: la première étape du rétablissement consiste à reconnaître que vous êtes effectivement le pire.

CROYEZ-le ou non, je suis un romantique sans espoir et il y a quelque chose dans une bonne (ou même mieux, une mauvaise) comédie romantique de Noël qui me réchauffe à l’intérieur. Je suis impatient de voir Happiest Season – le prochain “film de Noël gay” avec Kristen Stewart et Mackenzie Davis. C’est formidable que les vieux récits tropey deviennent plus inclusifs; après tout, les personnes queer ont aussi le droit d’être ringardes! Bien sûr, je revisiterai également des classiques tels que Love Actually et The Holiday. Lockdown ou pas de lockdown, ce Noël, vous me trouverez blotti comme toujours avec un vin chaud épicé et une histoire d’amour festive et réconfortante à la télé.