Un jour comme aujourd’hui, 20 2020, la princesse de l’époque la reine Elizabeth et le duc Philippe D’Édimbourg, ils ont rejoint leur vie à l’abbaye de Westminster, mais peu de gens connaissent la série d’événements malheureux qui ont précédé le matin où le couple a rejoint leurs vies.

Le mariage du plus haut souverain de la couronne britannique et de son mari, Reine Isabel et Felipe signifiait un grand événement historique, deux ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La princesse d’alors Lilibeth, 21 ans, et Felipe, 26 ans, ont joué dans le premier mariage royal diffusé à la télévision.

Le couple pose assis dans la Oak Room dans le Château de Windsor, L’Angleterre sur une photo prise le 17 novembre 2020 en admirant une carte d’anniversaire de mariage, un détail de deux de ses arrière-petits-enfants, la princesse Charlotte et le prince Louis, enfants du prince William et de Kate Middleton.

La monarque de longue date, qui a occupé le trône le plus long de l’histoire de l’Angleterre depuis 1952, qui, malgré les rumeurs qui ont tourné autour de sa vie avec Philip et de nombreux autres tests, a également réalisé l’un des mariages les plus durables avec l’homme. avec laquelle il a rejoint sa vie il y a 73 ans.

Le matin chaotique du mariage d’Isabel et Felipe

Selon les traditions qui accompagnent les mariages, certaines des mariées pourraient le considérer comme un mauvais signe si certains accidents se produisent un jour spécial.

Pour Isabel, ce n’était pas comme ça puisqu’elle était prête à épouser l’homme dont elle était tombée amoureuse malgré une série d’événements malheureux qui auraient pu signifier un “mauvais présage”.

Selon une publication, le grand moment de la vie d’Isabel pourrait être éclipsé par une série de détails qui ont été présentés à ce moment-là.

Il y a eu beaucoup de choses qui ont mal tourné ce jour-là pour la famille royale, ils révèlent:

Quelque chose emprunté

Une tradition par règle d’une mariée, qu’elle soit royale ou non, est qu’elle a l’air empruntée, Isabel porterait le diadème en diamant de sa grand-mère, cependant, avant le grand moment, il était cassé, personne n’aurait jugé Isabel si elle avait été couvert d’un voile mais avec des nerfs, cependant, c’était le contraire.

Apparemment, le diadème serait emmené à l’atelier et réparé, avant le refus de la princesse de changer sa tiare, il avait une très forte valeur sentimentale pour elle.

Les perles, symbole des larmes

Isabel n’a pas pris en compte les superstitions qui accompagnent les mariages depuis de nombreuses années, l’utilisation de perles dans une robe ou des détails du trousseau de mariée est synonyme de malchance.

Le futur héritier du trône d’alors est presque parti sans le collier qu’elle porterait, composé de deux rangées de perles que ses parents lui avaient données à l’occasion du mariage – au palais Saint-James.

Pendant ce temps, tout le monde à l’abbaye était impatient de voir la mariée à l’entrée de l’église, finalement Isabel arriva et les invités restèrent sans voix.

C’était une arrivée tellement chargée de drame et de beauté qu’aucun fantasme hollywoodien ne pouvait l’égaler: le roi George, dans son uniforme de marine, et la princesse Elizabeth, dans sa jolie robe douce et dorée, encadrée à l’entrée.

La marche vers l’autel …

Une fanfare de trompettes brisa le silence, la chorale de Westminster se mit à chanter «Louange, mon âme, le roi du ciel» et après un défilé de frères de l’abbaye, Elizabeth parcourut la nef au bras de son père. Son visage était pâle et renfermé. “Oh, elle semble nerveuse”, a chuchoté une dame sur le banc, a rapporté le New York Times.

Malgré le fait que l’événement ait été marqué dans une certaine mesure par «l’austérité», cause issue de l’après-guerre, les autres préparatifs n’étaient pas moins ostentatoires.