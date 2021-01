Le thème de multivers continuez à donner de quoi parler Spider-man 3, Le prochain film de Tom Holland. Après la révélation que Jamie Foxx reviendrait dans son rôle d’Electro, certains autres personnages attendus de The Amazing Spider-Man 2 reviendraient.

Ce n’est pas le cas avec Dane Dehaan, qui joue Harry Osborn / gobelin vert dans le film de 2014. Dans une interview avec Radio Times, l’acteur a démenti les rumeurs d’un possible retour à Spider-Man 3. Dehaan a mentionné que même s’il aimerait faire un autre film de super-héros, il n’a aucune idée de comment cela se passerait.

“J’aime faire des films de super-héros ou dans ce genre de monde et je suis sûr que je vais me retrouver sur cette voie”, a déclaré l’acteur. “Je n’ai aucune idée de ce qu’ils font avec les films de Spider-Man en ce moment, mais je ne comprends vraiment pas un monde où cela serait possible”, a-t-il déclaré.

Le gobelin vert de Dehaan ne ressemblait pas aux rumeurs de ‘Spider-Man 3’

Dane DeHaan comme Green Goblin dans ‘The Amazing Spider-Man 2’

Il parait l’acteur est un peu déconnecté du thème du multivers, car tout est possible pour Marvel si vous empruntez cette voie. Quoi qu’il en soit, le retour du Green Goblin de Dehaan n’a pas été l’un des thèmes les plus répandus dans Spider-Man 3.

Le film réalisé par Jon Watts aurait Jamie Foxx et Alfred Molina dans leurs rôles d’électro et de docteur Octopus. Du côté des super-héros, il y a de fortes rumeurs le retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation, Sony ne le nie pas. Il est également mentionné que Kirsten Dunst reviendrait pour jouer Mary Jane.

Si les calculs sont corrects, Spider-Man 3 sortira le 17 décembre 2021. Le film Sony et Marvel Studios a été touché par la pandémie COVID-19 et son tournage tant attendu a commencé en novembre. Les deux sociétés maintiennent un silence de mort concernant l’intrigue et les implications possibles du multivers.

Il est clair que Marvel Studios souhaite aborder ce problème puisqu’il est à la base de la phase 4 de son univers cinématographique. Il sera intéressant de voir comment il est exécuté et le importance qu’ils donneront aux acteurs d’autres films. Ce serait dommage si tant de mois de rumeurs se matérialisaient en un camée de quelques secondes seulement.

L’article Un méchant du multivers descend du navire de ‘Spider-Man 3’ et n’accompagnera pas Tom Holland a été publié dans Hypertext.