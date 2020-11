La pandémie de coronavirus continue d’être un grave problème pour les États-Unis. Naturellement, les Américains de tout le pays ressentent les effets de la pandémie, pas plus que ceux qui sont en première ligne qui font tout ce qu’ils peuvent pour garder cette situation sous contrôle. Comme PEOPLE l’a noté, pendant les vacances de Thanksgiving, une photo est devenue virale dans laquelle un médecin, en tenue de protection complète, peut être vu étreindre un patient COVID-19 au milieu de la crise sanitaire en cours.

La photo en question a été prise le jour de Thanksgiving. Il représente le Dr Joseph Varon, portant un équipement de protection individuelle complet, berçant un patient âgé souffrant de COVID-19. La photo a été prise dans l’unité de soins intensifs du United Memorial Health Center de Houston et a également marqué le 252e jour consécutif de travail de Varon à l’hôpital. Lors d’un entretien avec New Day de CNN, le médecin a expliqué à quoi ressemblait la vie à l’hôpital au cours des derniers mois au milieu de la crise sanitaire.

Le Dr Joseph Varon embrasse et réconforte un patient de l’unité de soins intensifs # COVID19 lors de #Merci au United Memorial Medical Center de #Houston #Texas 📸: Go Nakamura pic.twitter.com/h2Vk18cKUp – . News (@.ImagesNews) 27 novembre 2020

“Ces derniers jours, nous avons eu une augmentation constante du nombre de cas”, a expliqué Varon. “Il ne fait aucun doute que les patients arrivent … plus malades parce qu’ils attendent plus longtemps pour aller à l’hôpital.” Il a ajouté: “Malheureusement, ma préoccupation pour les six à douze prochaines semaines est que si nous ne faisons pas les choses correctement, l’Amérique va connaître les jours les plus sombres de l’histoire médicale américaine moderne.” Varon a continué à expliquer que son hôpital était déjà à pleine capacité. Étant donné que les cas pourraient augmenter après que de nombreux Américains se soient encore rassemblés pour Thanksgiving, cela pourrait poser un gros problème pour les travailleurs de la santé à travers le pays.

“Mon hôpital est plein. Je viens d’ouvrir deux nouvelles ailes pour pouvoir m’accommoder pendant les prochains jours car je sais que beaucoup de gens vont tomber malades après Thanksgiving”, a-t-il ajouté. Le bilan du traitement des patients atteints de COVID-19 a été une «histoire sans fin» pour Varon et d’autres professionnels de la santé. Le médecin a poursuivi: «Mes infirmières au milieu de la journée, elles commenceront à pleurer … Quand elles auront enfin fini de faire entrer un patient, elles reçoivent un appel téléphonique des urgences indiquant qu’un autre patient est admis. Je l’ai fait? Je ne sais pas. Je suis à court de fumée. “