Un médecin londonien a révélé la pression croissante sur le personnel médical traitant le nombre croissant de patients Covid-19 au milieu des avertissements selon lesquels certains services ont maintenant du mal à faire face.

Le registraire a parlé de quarts de travail “physiquement épuisants” travaillant de longues heures sans pauses.

S’adressant à Radio 4’s Today jeudi matin, le médecin, appelé Toby, a déclaré que la situation était devenue de plus en plus difficile depuis Noël, car les hôpitaux doivent faire face à un nombre croissant de personnes malades.

«Chaque nuit était plus difficile que la précédente. Chaque nuit, il semblait qu’il y avait plus de patients arrivant aux urgences, plus de patients dans les services devenaient de plus en plus malades, l’UIT faisait le plein», a-t-il dit.

“Dans l’ensemble, les nuits étaient simplement très difficiles, physiquement épuisantes à travailler de longues heures sans pauses, à porter des EPI presque toute la nuit, mentalement très fatigantes parce que les patients sont très malades.”

Plus de 23000 personnes atteintes du coronavirus sont actuellement traitées dans des hôpitaux en Angleterre et au Pays de Galles, au-dessus du premier pic de vague en avril.

Ses commentaires sont intervenus alors qu’un réseau de soins intensifs de Londres aurait averti qu’il était “au-delà du plein et a besoin d’aide” pour faire face à une grave pénurie d’infirmières et à des approvisionnements en oxygène limités.

Selon le Times, une note diffusée mercredi aux cadres supérieurs du NHS à la suite d’une réunion du réseau de soins intensifs pour adultes du nord-est et du centre-nord de Londres a déclaré que la demande dépassait les ressources.

Le réseau couvre 17 hôpitaux de la capitale et de l’Essex, et comptait 235 patients dans 236 lits, dont 160 seraient malades du Covid-19.

Le personnel de l’hôpital universitaire de Newham aurait dû convertir une armoire de l’unité de soins intensifs en chambre pour un lit, tandis que les médecins de l’hôpital Queen’s de Romford auraient approuvé des objectifs de réduction de la consommation d’oxygène pour les patients afin de réduire la pression sur les fournitures. Les médecins ont souligné que c’était sûr, mais ont admis que c’était inhabituel.

Selon le rapport, la note du réseau de soins intensifs a mis en garde contre un nombre «désastreux» de soins infirmiers à l’hôpital Queen’s.

Nicki Credland, présidente de l’Association britannique des infirmières en soins intensifs, a déclaré: «Nous n’avons tout simplement pas assez d’infirmières en soins intensifs.

«Nous n’avions pas assez d’infirmières lorsque nous avons commencé, donc nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu’il y ait miraculeusement suffisamment d’infirmières neuf mois plus tard, quand vous ajoutez des choses comme la maladie.

Quelque 14 915 patients ont été admis à l’hôpital avec Covid-19 la semaine dernière, soit une augmentation de 18% par rapport à la semaine précédente.

La British Medical Association (BMA) a averti que le NHS «aura du mal à obtenir des patients ayant un besoin urgent de soins, les soins dont ils ont besoin» si la trajectoire de l’augmentation des infections se poursuit.

Le président du Conseil, le Dr Chaand Nagpaul, a déclaré: «Alors que les cas quotidiens ont grimpé à plus de 50 000 cette semaine, mettant le NHS sous une pression énorme, la décision de déplacer des millions de personnes supplémentaires dans des restrictions plus strictes à travers le pays est une étape nécessaire.

«Alors que nous entendons de plus en plus de rapports d’hôpitaux déclarant des incidents majeurs, de lits de soins intensifs atteignant 100% de leur capacité dans certaines parties du pays et de patients devant être transférés vers d’autres hôpitaux pour recevoir des soins, il est essentiel que tout soit fait pour réduire la propagation du virus.”