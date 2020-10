Un médecin traitant du Walter Reed Medical Center a critiqué le président Donald Trump après avoir brièvement rompu sa quarantaine en quittant l’hôpital pour une visite au volant avec des partisans dimanche après-midi. Le court voyage a non seulement violé les directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui recommandent aux personnes diagnostiquées avec un coronavirus de s’isoler pendant 14 jours, mais également les directives de santé publique du Maryland, qui demandent également à ceux qui ont le virus de mettre en quarantaine et d’isoler.

La visite du cortège, qui a suscité des réactions négatives de la part de nombreux membres de la communauté médicale ainsi que des Américains sur les réseaux sociaux, a depuis attiré la colère du Dr James Phillips, chef de la médecine des catastrophes à l’Université George Washington et médecin traitant au Walter Reed Medical Center. . Dans une série de tweets, Phillips a qualifié la visite de “théâtre politique” et de “folie”. Phillips a noté que, parce que Trump est positif pour le virus, toutes les personnes à l’intérieur du véhicule avec lui devraient désormais se mettre en quarantaine. Il a ajouté que le président “a mis leur vie en danger pour le théâtre”.

Chaque personne dans le véhicule pendant ce «drive-by» présidentiel complètement inutile doit être mise en quarantaine pendant 14 jours. Ils pourraient tomber malades. Ils peuvent mourir. Pour le théâtre politique. Ordonné par Trump de mettre leur vie en danger pour le théâtre. C’est de la folie. – Dr James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) 4 octobre 2020

Phillips a poursuivi en notant que le SUV du président est “non seulement à l’épreuve des balles, mais hermétiquement scellé contre les attaques chimiques”. Pour cette raison, il a déclaré que «le risque de transmission du COVID19 à l’intérieur est aussi élevé qu’il l’est en dehors des procédures médicales». Il a dit que “l’irresponsabilité est stupéfiante. Mes pensées vont aux services secrets obligés de jouer.”

Trump, qui a été testé positif pour le coronavirus jeudi et est traité pour des symptômes de COVID-19, a participé au cortège de voitures dimanche soir. Il avait taquiné une “surprise” pour ses partisans plus tôt, écrivant: “Nous allons faire une petite surprise à certains des grands patriotes que nous avons dans la rue, et ils sont là-bas depuis longtemps et ils ont des drapeaux Trump et ils aiment notre pays. “

Pendant le drive-by, le président s’est assis à l’arrière d’un SUV et a salué ses partisans. Des photos et des vidéos de la visite du cortège semblent montrer le président portant un masque facial en tissu, ce qui est également recommandé pour ralentir la propagation du virus. Les membres des services secrets dans la voiture avec lui, quant à eux, semblaient porter des masques N95.

Maison Blanche: «Le président Trump a fait un court cortège de dernière minute pour saluer ses partisans à l’extérieur et est maintenant revenu dans la suite présidentielle à l’intérieur de Walter Reed.» pic.twitter.com/1eGfrx2f9J – Shimon Prokupecz (@ShimonPro) 4 octobre 2020

Le président a été testé positif au coronavirus jeudi soir, confirmant le diagnostic sur Twitter juste avant 1h du matin vendredi. Ses résultats de test positifs sont survenus quelques heures à peine après l’annonce que Hope Hicks, un assistant principal, avait été testé positif. La Première Dame Melania Trump a également contracté le virus, ainsi qu’un certain nombre d’autres membres du cercle restreint de Trump.