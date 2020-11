F

De Pop Brixton au Palladium, ce mois-ci, les entreprises de notre capitale ont de nouveau fermé leurs portes et renvoyé du personnel chez eux.

Il a été difficile de voir Londres perdre son agitation cette année. Mais si le dynamisme manque, il n’est pas perdu; les blessures économiques et sociales peuvent être guéries si nous prenons les bonnes mesures dès maintenant.

Le London Business Survey de la CBI – réalisé en partenariat avec l’UCL et Travers Smith, et qui devrait publier les résultats complets plus tard ce mois-ci – montre à quel point les entreprises sont désespérées de voir Londres sortir de son sommeil forcé. Et, surtout, de reconstruire une capitale plus juste, plus verte et plus inclusive.

Une telle volonté est compréhensible, car huit de nos répondants sur 10 ont vu cette année un ralentissement des transactions dû à Covid. La reprise estivale semble avoir été, au mieux, provisoire.

Soixante-huit pour cent des personnes interrogées n’ont pas encore vu la production revenir aux niveaux d’avant Covid et 34 pour cent ne s’attendent pas à un rétablissement complet l’année prochaine. Ce chiffre s’élève à 75 p. 100 parmi ceux de l’industrie des arts, des spectacles et des loisirs.

Plus que jamais, nous devons nous concentrer sur les actions qui peuvent réellement conduire à une reprise.

Ce qui peut être fait? En bref, des tests. Son rôle est crucial, même avec un vaccin efficace. Soixante-dix-sept pour cent des répondants ont cité un système de test, de traçage et d’isolement plus efficace comme étant essentiel pour la récupération.

Plus de la moitié ont déclaré que l’accélération des tests dans les aéroports pour réduire les restrictions de quarantaine était vitale. Ensemble, ces actions peuvent aider les gens à reprendre des routines interrompues et à restaurer la confiance.

Les entreprises sont prêtes à jouer leur rôle dans cette histoire de renouveau – et un changement de conscience palpable a vu plus de la moitié des entreprises déclarer que les entreprises avaient fait des progrès dans la lutte contre l’égalité mais n’en faisaient toujours pas assez. Cet engagement en faveur du changement sociétal peut servir d’appel de clairon.

Fait encourageant, les priorités pour l’année à venir comprennent l’investissement dans l’innovation et la technologie, le soutien de la santé mentale et du bien-être et la révision des politiques de travail flexibles.

Abandonner les aspects positifs des méthodes de travail virtuelles n’est pas à l’ordre du jour. Au lieu de cela, beaucoup visent à mélanger le meilleur de l’ancien avec le nouveau.

Surtout, nous avons besoin de reprendre notre agitation. Contrôler le virus, restaurer la stabilité, rétablir la confiance. Nos actions à court terme peuvent jeter les bases d’un succès à long terme.

Eddie Curzon est directeur de CBI Londres