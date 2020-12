Un membre de la famille de Shakira a été infecté, déjà fin 2020 | .

Bien que la favorite colombienne depuis plusieurs générations, Shakira est actuellement très heureuse, célébrant son 25e anniversaire depuis le lancement de son troisième album: «Pies Descalzos», avec lequel elle est devenue célèbre et n’a pas abandonné depuis. Par conséquent, et est-ce que “Pies Descalzos” est sorti le 6 octobre 1995 et rassemble certaines des chansons les plus emblématiques de la femme de Gérard Piqué telles que “I’m Here”, “Anthology”, “Where are you heart” et le single qui donne le nom au même album, «Pies Descalzos».

Pour cette raison, et au moyen de hommage ou commémoration, Shakira a mis en vente des sweat-shirts commémoratifs des 25 ans, ainsi que des t-shirts et autres textiles qui peuvent être achetés sur la boutique en ligne de Shaki, qui a fasciné ses millions de fans et d’admirateurs à travers le monde.

Cependant, après tant de bonnes nouvelles à célébrer, l’excellente interprète de danse orientale a maintenant un léger préoccupation.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Déesse! Shakira pose avec des bas ajourés et montre ses courbes

Et c’est ça, on sait bien que le contingence sanitaire mondialeCe n’est pas encore fini, bien sûr, pour cela nous avons besoin d’un vaccin, premièrement, pour éviter la contagion en gros, pour le moment, ce n’est pas possible afin que les gens continuent d’être infectés et, par conséquent, testés positifs pour le virus dangereux .

A cette occasion, cette maladie mortelle est de plus en plus proche des célébrités, car on a su à maintes reprises qu’elle avait touché des parents directs, des amis et des connaissances, eh bien, lundi, un cousin de la colombienne Shakira a informé les médias qui a malheureusement été testé positif pour la maladie.

C’est vrai, alors que notre bien-aimée Shaki célèbre les 25 ans de son album phare, pour être celui qui l’a fait connaître internationalement et a atteint les ventes de platine, sa cousine, Valerie Domínguez, qui est mannequin, actrice et designer, a rapporté: via son compte Instagram qui a malheureusement été testé positif pour le virus.

Qui était Miss Colombie 2005 a raconté, à travers un petit clip vidéo, qu’elle partageait dans ses histoires Instagram qu’elle et son petit ami, l’homme d’affaires Juan David Echeverri, mieux connu sous le nom de «El Pollo», ont récemment été testés positifs pour le virus et c’est pourquoi ils sont totalement confinés à la maison.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Selon la mannequin elle-même, ces jours n’ont pas été faciles du tout et avec son partenaire, ils ont profité de ces jours pour rappeler aux gens de continuer à prendre soin d’eux-mêmes, de continuer à utiliser le masque et de le placer de manière à ce qu’il couvre le visage. le nez et la bouche en même temps, car il est facile pour les gens de simplement le mettre sur leur bouche, ce qui est faux.

Dans le court contenu audiovisuel, Valerie Domínguez et Juan David Echeverry sont vus assis à côté de leurs chiots et bien qu’ils semblent calmes, ils ont déclaré que faire face à la maladie n’est pas du tout facile, ce n’est pas quelque chose qui doit être pris à la légère ou fait. ne pas tenir compte des recommandations sanitaires.

De même, la mannequin connaît l’ampleur qu’elle peut avoir face aux personnes qui partagent internet, et bien sûr, elle n’oublie pas ses fans, donc même si elle est malade, elle est prête à partager ses photos, à avertir que pour le moment tout est bien, et en même temps il remercie ses followers pour les nombreux messages et bonnes vibrations qu’ils lui ont envoyés, pour l’aider à se remettre un peu plus tôt, ou du moins à rendre les journées un peu plus supportables.