Lorenzo Molina Ruiz, trompettiste du groupe de country rock latino The Mavericks, aurait été agressé dimanche dans un bar de Franklin, dans le Tennessee, après que lui et son ami Orlando Morales aient été entendus parler espagnol dans ce qu’il décrit comme un crime de haine. Le Tennessean rapporte que la police a déclaré que l’agression avait eu lieu à Tony’s Eat & Drink à Franklin pendant la nuit de samedi, bien qu’ils n’aient pas répondu aux questions quant à savoir si l’agression faisait l’objet d’une enquête en tant que crime de haine.

Des photos de suspects ont été publiées mardi pour demander de l’aide pour identifier deux hommes. «L’affaire est actuellement classée comme une agression grave, qui est un crime», a déclaré le lieutenant Charles Warner, officier de l’information publique du département de police de Franklin. “Il a été confié à un détective et une enquête est en cours.”

Ruiz a créé un GoFundMe pour Morales et a écrit que les deux hommes avaient été “brutalement attaqués dans un bar sportif parce que nous parlons espagnol”. “Nous n’avons rien fait à personne et nous avons été roués de coups”, a-t-il ajouté. “Mon ami est en mauvaise posture. N’importe quel soutien nous aiderait pendant que nous procédions à l’obtention de justice pour ce crime de haine.” La page a jusqu’ici recueilli plus de 21 000 $.

Betty Malo, épouse du leader des Mavericks Raul Malo, a publié un article sur l’incident sur Instagram, écrivant que Ruiz et Morales ont été «sauté et brutalement battus alors qu’ils faisaient la queue pour aller aux toilettes». Elle a également allégué que deux de leurs amis qui attendaient à une table “ont été approchés par deux hommes et ont dit” Parler anglais. Vous êtes en Amérique. ‘”

Malo a ajouté que “Le bar TONY’S EAT AND DRINK situé à Cool Springs, TN n’a rien fait à ce sujet. Ils ont en fait expulsé Lorenzo et son ami”, a-t-elle écrit à côté de plusieurs photos de Ruiz. “Ils ont demandé de l’aide ou au moins pour que le bar appelle la police mais les videurs ont refusé et menacé de leur frapper les culs s’ils ne partaient pas.”

“Lorenzo va bien mais son ami Orlando est horriblement blessé”, a-t-elle poursuivi. “Il a le nez cassé, des os orbitaires, des saignements internes et une commotion cérébrale. Ils ont déposé un rapport de police, mais il n’a toujours pas été mis en ligne. Nous avons retenu les services d’un avocat et continuerons à essayer de tenir le groupe d’individus racistes responsables! Manger et boire sont également complices. Honte à vous. “

Les Mavericks sont un groupe basé à Nashville, lauréat d’un Grammy, qui combine les styles country, americana et latin pour créer leur propre son unique. En août, ils ont sorti leur dernier album, En Español.