Parmi les nombreuses vidéos virales de l’attaque de mercredi contre le bâtiment du Capitole américain, il y en a une où un policier en tenue anti-émeute semble tenir la main d’une femme et la conduire doucement sur les marches du bâtiment au milieu de l’attaque. La vidéo a suscité l’indignation, alors que les utilisateurs des médias sociaux soulignent que cette femme faisait partie des émeutiers qui ont fait des ravages au domicile du Congrès américain, mais semble être traitée avec douceur. Certains essaient d’aller au fond de cet étrange moment.

La vidéo provient d’une couverture médiatique en direct par câble de l’attaque du Capitole, lorsque des centaines de partisans du président Donald Trump ont fait irruption dans le bâtiment, ont saccagé les bureaux et ont menacé la vie des dirigeants élus à l’intérieur. Pourtant, dans ce chaos, peu d’arrestations ont été effectuées et un seul insurrectionnel a été tué. Pendant ce temps, au moins une femme portant un chapeau de campagne «Trump» a été conduite avec précaution dans les escaliers par un officier armé, probablement après s’être au moins rapprochée illégalement du bâtiment. Les médias sociaux veulent comprendre pourquoi et rendre tous ces agents responsables.

«Nous ne vous demandons pas de leur tirer dessus comme vous nous tirez dessus, nous vous demandons de NE PAS nous tirer dessus comme vous NE les tirez PAS! Je vais juste laisser ça à vous tous !! Bonne nuit et que Dieu te bénisse! pic.twitter.com/XTsbGTBZS5 – Leslie Jones 🦋 (@Lesdoggg) 7 janvier 2021

Les journalistes du site Web de vérification des faits Snopes ont pu vérifier le contexte de cette vidéo car elle a fait des vagues sur les médias sociaux. On ne sait pas ce qui est arrivé à la femme avant ou après le clip, bien que les experts des forces de l’ordre pensent qu’il est peu probable qu’elle ait été détenue à en juger par la prise lâche de l’agent sur ses mains.

La gentillesse de la police du Capitole tout au long de cette attaque a rendu furieux les Américains au lendemain d’une journée historique pour le pays. Beaucoup ont comparé leur traitement à celui des manifestants pacifiques de Black Lives Matter et se demandent si la police du Capitole vient de montrer une forme extrême et dangereuse de partialité – consciemment ou inconsciemment. Voici un aperçu de la lecture de la vidéo sur les réseaux sociaux quelques jours plus tard.

Dani, j’ai des mots … La personne a l’air faible. Peut-être confus. Peut-être handicapé. Peut-être pris dans quelque chose qu’ils n’avaient pas l’intention. IDK, mais étant donné la vidéo de la personne, qu’auriez-vous fait? Poussé? Coup? Menotté? Sérieusement quoi? – kevin-MA (il / lui / US) (@Caoimhin_A) 6 janvier 2021

Rappelez-vous comment les personnes âgées ont été traitées lors de la manifestation de George Floyd? Il n’y avait pas de coup de pouce pour Martin Guginohttps: //t.co/Bw4jFjjK3V – Crustacean King (@CrustationK) 7 janvier 2021

Apparemment, si vous participez à un soulèvement envahissant le Capitole, vous êtes doucement escorté à l’extérieur en tenant la main d’un officier, mais si vous êtes un ancien qui s’approche de certains officiers lors d’une manifestation, vous êtes jeté au sol. Remarque: le gars a été hospitalisé pendant près d’un mois pic.twitter.com/NWJf50ThWH – Zirael (@Ziraelzin) 7 janvier 2021

J’éprouve une dissonance cognitive. D’une part, je veux que la police désescalade la violence. De l’autre, je suis témoin d’un privilège odieux des Blancs. – John Q McDonald (@jqmcd) 6 janvier 2021

