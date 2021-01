Le premier épisode de The Last Man Standing Saison 9 présentait un visage familier rarement vu depuis la reprise de l’émission sur Fox. Eve Baxter, jouée par Kaitlyn Dever, est apparue dans un décor ouvert et froid pendant la pandémie de coronavirus. Après que ABC a annulé Last Man Standing en 2017, Dever est devenue une star très demandée, apparaissant dans des films à succès et d’autres projets, notamment Booksmart d’Olivia Wilde.

Au début de “Time Flies”, Mandy (Molly McCook) et Kyle (Christoph Sanders) ont ouvert des cadeaux de fête de naissance de leurs amis et de leur famille, sous les yeux de Mike (Tim Allen) et Vanessa (Nancy Travis). Le cadeau d’Eve était un sweat-shirt bleu géant avec l’emblème de l’US Air Force imprimé dessus. Le sweat-shirt était évidemment trop grand pour un bébé, alors Mike a plaisanté en disant qu’il pouvait convenir à Chuck Larabee (Jonathan Adams). “J’adorerais, sauf que les Marines ne portent pas d’équipement de flyboy,” intervint Chuck.

“Y a-t-il quelque chose que vous n’avez pas obtenu et que vous vouliez?” Kristin (Amanda Fuller) a demandé à Mandy. “Non, je souhaite juste que nous puissions tous être ensemble”, a déclaré Mandy. “Oh, chérie, nous serons bientôt assez,” dit Vanessa. “Dès que la planète cesse d’essayer de nous tuer!” Mike intervint.

En dehors de l’ouverture, Last Man Standing ne couvrira pas la pandémie de coronavirus de la même manière que certains drames médicaux ou policiers graves. Au lieu de cela, le spectacle a flashé vers l’avant lors de sa dernière saison. Lors d’un vlog Outdoor Man, Mike a fait pousser une barbe qui s’est progressivement agrandie jusqu’à ce qu’il puisse jouer au Père Noël. Un calendrier a volé, révélant que le spectacle est passé à 2023, date à laquelle, espérons-le, la pandémie sera terminée. Cependant, Mandy et Kyle sont revenus avec Mike et Vanessa pendant le verrouillage, et ce changement s’est poursuivi dans le monde post-pandémique de l’émission.

Quant à Dever, elle faisait partie de Last Man Standing lorsque la série a commencé en 2011. Lorsque ABC a annulé la série, elle a entrepris plusieurs projets de création de stars, notamment Booksmart, Detroit, The Front Runner et Beautiful Boy. Depuis que Fox a relancé la série en 2018, elle n’est apparue que dans une poignée d’épisodes, dont deux dans la saison 8.

Contrairement à la décision d’ABC en 2017, Allen est en paix pour terminer la série avec la saison 9. “À l’approche de la neuvième saison, j’admire et je suis reconnaissant pour tout le travail acharné que nos merveilleux acteurs et notre équipe ont accompli”, a déclaré Allen dans un déclaration en octobre. “Nous avions tous envisagé de mettre fin à la série après la saison dernière, mais avec Fox, nous avons décidé d’ajouter un an afin de pouvoir produire une saison complète pour créer un au revoir doux et amusant. J’attends avec impatience une finale mémorable et hilarante. saison.” De nouveaux épisodes seront diffusés les jeudis cette saison à 21h30 HE sur Fox.