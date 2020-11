UNE

Un homme qui a poignardé à mort un jeune père après une dispute devant une discothèque avant de s’enfuir vers le nord de Chypre a été condamné à la réclusion à perpétuité.

Tyla Gopaul, 22 ans, a poignardé Zakaria Abukar Sharif Ali alors que le jeune homme de 26 ans tentait d’agir comme un artisan de la paix lorsqu’une dispute a éclaté après une soirée à Hackney, a appris le Old Bailey.

M. Ali a été mortellement blessé après que Gopaul se soit attaqué à son groupe après une soirée dans le bar du matériel roulant en novembre 2018.

Gopaul, d’Islington, a été condamné jeudi à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 22 ans après avoir fui la Grande-Bretagne vers le nord de Chypre quelques heures après le meurtre.

Il a été arrêté et renvoyé au Royaume-Uni sur un mandat d’arrêt européen. Il a été condamné le 20 novembre de cette année.

Destiny Bannerman, 20 ans, de Holloway, au nord de Londres, a été condamné à 21 mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour avoir aidé un délinquant après l’avoir aidé à s’échapper.

Elle a également reçu un couvre-feu électronique de trois mois en plus d’une ordonnance de réhabilitation communautaire.

Des témoins avaient repéré Gopaul accourant vers le groupe d’hommes criant «quoi, quoi, quoi».

Il a sorti un couteau de son pantalon et l’a tenu dans sa main droite et a commencé à «écorcher le couteau» et à «se précipiter» vers le groupe à plusieurs reprises, avait appris le tribunal.

L’inspecteur-détective Rita Tierney, du Specialist Crime Command du Met a déclaré: «Tragiquement, Zakaria agissait comme un artisan de la paix et essayait de calmer la situation. Tyla Gopaul a affirmé que la blessure mortelle était un accident, malgré des preuves accablantes du contraire.

en relation

«Les souffrances de la famille de Zakaria ont été prolongées par le fait que Tyla Gopaul a fui le pays dans le but d’éviter d’être jugé pour son crime. Ils ont dû attendre sachant que l’homme responsable de la mort de Zakaria marchait librement à l’étranger. Mes pensées les accompagnent, car ils continuent de pleurer et j’espère que les verdicts d’aujourd’hui leur apporteront un peu de réconfort. “

La sœur cadette de la victime, Bushra Sharif-Ali, a déclaré après la condamnation de Gopaul: «Nous avons tous admiré Zakaria, il était la personne la plus gentille, la plus gentille et la plus serviable que vous puissiez jamais souhaiter rencontrer. Aussi fou que cela puisse paraître, moi et tous mes autres frères et sœurs se battraient et se disputeraient comme le font les frères et sœurs, mais il ne le ferait jamais. Avec nous, c’était le frère aîné qui veillait sur nous tous; il était très protecteur envers nous tous, il était notre modèle.

«Zak avait vingt-six ans et était marié avec un fils de six ans et une fille de trois ans. Ils adoraient tous les deux Zak, ils l’aimaient tellement. Son aîné est conscient que son père est parti, chaque soir il prie Dieu et lui dit de protéger son père. Connaître ses enfants ne saura jamais à quel point il les aimait me brise le cœur.

«Quand nous, en tant que famille, avons perdu Zakaria, je ne peux même pas commencer à expliquer comment nous nous sentions tous, c’était irréel. Nous ne pouvions pas croire qu’il était parti. À ce moment, c’était comme si notre monde entier s’était arrêté. Je suis reconnaissant d’avoir connu mon frère pendant toutes mes années, je souhaite que je pourrais avoir une vie avec lui. Je lutte chaque jour pour comprendre pourquoi cela s’est produit.