Comme ils le révèlent, ce serait une femme d’origine mexicaine qui non seulement a volé le cœur de l’ancien membre du célèbre groupe britannique “The Beatles”, George Harrison, mais l’a également sauvé d’une fin irréparable.

Elle a été identifiée comme étant Olivia Arias et elle rendrait compte du grand amour qu’elle ressentait pour l’interprète de “My Sweet Lord”, “Got My Mind Set On You”, “What is Life” et la mélodie emblématique “Here Comes the Sun” paroles écrites par l’auteur et ancien membre du groupe de garçons le plus célèbre de tous les temps, les Beatles.

Comme on le savait, Arias sauverait l’auteur-compositeur-interprète du groupe de la dépression mais lui aurait également sauvé la vie lors d’une attaque.

Je l’aimerai jusqu’au jour de ma mort, révélerait Olivia elle-même, qui est également devenue la femme du chanteur.

Selon les rapports, la vie avec le célèbre personnage britannique n’était pas du tout facile, le couple a fait face à plusieurs luttes comme le cancer et une attaque amère qui mettrait «l’ancien Beatle» dans une situation fatale.

George Harrison avec Olivia Arias, la Mexicaine avec qui il a élevé une famille et lui a sauvé la vie AP

Les ravages de sa santé proviendraient du premier mariage de l’icône de la musique, il s’est marié pour la première fois avec le mannequin Pattie Boyd en 1966, mais ce serait dans les années soixante qui marquerait la première rencontre de Harrison avec les substances mêmes qui étaient favorisées par l’environnement dans lequel il s’est développé dans le boom du groupe.

La mauvaise combinaison le conduirait à un environnement toxique qui a déclenché une guerre d’infidélités qui a endommagé leur relation conjugale.

Boyd, fatigué de la vie avec l’ancien Beattle, le quitte finalement pour une autre des figures emblématiques de la musique, Eric Clapton.

Cela, comme ils le révèlent, a dévasté l’auteur car, bien qu’il ait essayé de maintenir une amitié avec les deux, il garderait toujours à l’esprit le souvenir d’une trahison.

“Son salut”

C’était jusqu’à ce que sa vie croise celle de Olivia Arias, une jeune femme issue d’une famille modeste d’origine mexicaine, sa mère était couturière et son père avait un pressing, ce sont ses grands-parents qui avaient émigré du Mexique à Los Angeles.

La jeune fille a travaillé comme secrétaire au label Dark Horse et c’est son penchant pour la méditation qui l’a amenée à partager ses intérêts et à jeter les bases de sa relation avec le musicien.

Apparemment, cette fois, Harrison voulait être plus prudente par ce qu’ils disent, il aurait embauché des enquêteurs pour rapporter cela à la suite de son premier mariage.

Après un voyage qu’ils ont tous deux fait en Inde, ils ont eu leur premier et unique enfant, et un mois après leur retour, ils ont déménagé dans une nouvelle maison dans un quartier loin des curieux.

Apparemment, tout se passait en toute tranquillité dans la famille de “Beatle calme«Comme on le savait, cependant, en 1997, de mauvaises nouvelles ont mis ce syndicat à l’épreuve après que George a été diagnostiqué avec un cancer de la gorge, il a subi les meilleurs traitements et sa femme l’accompagnait dans ses voyages constants. La Suisse à New York révèle.

En plus de cela, une fin encore plus fatale pourrait prendre la vie de l’ancien partenaire de Paul McCartney et John LennonAprès qu’en 1999 un sujet a également tenté de pénétrer dans la maison de Harrison pendant qu’il dormait, a poignardé plusieurs fois un couteau, Olivia aurait été témoin de la scène pétrifiée, selon un magazine.

À un moment donné, l’adrénaline l’a fait réagir et elle a lancé une lampe dans la tête de l’attaquant à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il soit assommé. C’est ce qui a sauvé la vie de l’artiste.

Cependant, le destin était déjà écrit d’une certaine manière pour le génie de la guitare qui, malgré sa survie à une attaque mortelle, ne pouvait pas mener la bataille qui luttait contre la maladie implacable qui avait détruit ses poumons et s’était propagé à son cerveau.

C’était un jour comme aujourd’hui, 29 novembre 2001 entouré de la compagnie de son fils et de sa femme, George Harrison est parti en paix, selon le magazine De10.com.

Dans la discographie de George Harrison, la chanson “Beautiful Girl” publiée sur l’album studio Thirty Three and 1/3, serait inspirée par sa seconde épouse, qui s’est exprimée comme une adepte de la réincarnation et assure qu’elle se sent en communication constante avec lui. être «l’amour de sa vie».