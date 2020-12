M

Le ranch Neverland d’ichael Jackson en Californie a été vendu pour 22 millions de dollars américains (16,2 millions de livres sterling) – moins d’un quart de son prix demandé initial.

L’homme d’affaires milliardaire Ron Burkle a acheté la propriété de 2700 acres à Los Olivos, près de Santa Barbara, après avoir vu le site depuis les airs et présenté une offre.

Le Wall Street Journal a d’abord signalé la vente de la propriété à M. Burkle, associé de la regrettée pop star et cofondateur de la société d’investissement Yucaipa Companies, qui considère l’investissement comme une opportunité de banque foncière.

Le prix demandé de la propriété était de 100 millions de dollars américains (73,6 millions de livres sterling) en 2016, puis a chuté à 67 millions de dollars américains (49 millions de livres sterling) un an plus tard.

En plus d’une résidence principale de 12 500 pieds carrés et d’un pool house de 3 700 pieds carrés, la propriété dispose d’un bâtiment séparé avec une salle de cinéma de 50 places et un studio de danse.

Les autres caractéristiques du ranch sont une gare de style Disney, une caserne de pompiers et une grange.

Le porte-parole de M. Burkle a déclaré que le milliardaire lorgnait sur le lac Zaca – qui jouxte la propriété – pour un nouveau Soho House, un club réservé aux membres avec des emplacements à Los Angeles, Miami, New York et Toronto.

(

Ron Burkle

/ AP)

Il a finalement décidé que l’emplacement était trop éloigné et cher pour un club.

L’Associated Press a contribué à cet article