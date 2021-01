M

Moins d’un million de Britanniques ont maintenant reçu leur première vaccination contre le coronavirus, mais le Royaume-Uni est dans une «nouvelle année très difficile», ont averti les chefs de la santé.

Le professeur Whitty et ses homologues de tous les pays décentralisés ont déclaré que les difficultés à se procurer des fournitures poseraient des problèmes pour faire vacciner davantage de personnes, car il a défendu un changement vers la priorisation des premières doses.

Dans une déclaration commune, lui et les CMO d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord ont déclaré que le public les «comprendrait» et les «remercierait» pour un plan visant à donner les premiers injections en priorité, retardant la vaccination de suivi pour les autres.

Coronavirus en chiffres: le nombre de morts au Royaume-Uni atteint 73.512

Pendant ce temps, le directeur général adjoint de NHS Providers, Saffron Cordery, a déclaré que la pression sur les hôpitaux «s’intensifiait» et a averti: «Nous sommes dans une nouvelle année très difficile.»

En réponse aux critiques des dirigeants des médecins généralistes concernant le changement de plan, le communiqué conjoint a déclaré que s’il était «difficile» de reprogrammer les deuxièmes injections, il valait mieux offrir à plus de personnes la «protection substantielle» offerte par la première dose dans les deux à trois semaines. , alors que le Royaume-Uni attend que davantage de stocks de vaccins soient disponibles.

Cela survient alors que les médecins généralistes se voient offrir 10 £ pour chaque résident de maison de soins qu’ils vaccinent lors d’une promenade du NHS England pour atteindre la majorité de ceux jugés prioritaires d’ici la fin janvier.

Un total de 44 millions de personnes, soit 78% de la population de l’Angleterre, vivent désormais sous les mesures de niveau 4 les plus sévères et il est apparu jeudi que des scientifiques informant le gouvernement ont déclaré lors d’une réunion le 22 décembre qu’il s’agissait de mesures «hautement improbables». comparable au verrouillage de coupure de circuit de novembre ramènerait le taux R en dessous de 1.

Les membres du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) ont blâmé la nouvelle souche plus virulente du virus, ajoutant: «R serait plus faible avec les écoles fermées, avec la fermeture des écoles secondaires susceptible d’avoir un effet plus important que la fermeture des écoles primaires. “

Coronavirus: Déserté Tier 4 Londres

Les universités sont invitées à réduire le nombre d’étudiants qui reviennent sur le campus à partir du début du nouveau trimestre, tandis que ceux qui reviennent devraient se voir proposer deux tests rapides de coronavirus.

Les chiffres publiés le soir du Nouvel An montrent qu’un peu moins d’un tiers des fiducies aiguës comptent plus de patients Covid-19 qu’à aucun moment depuis le début de la pandémie, les dirigeants syndicaux mettant en garde contre l’épuisement du personnel, la montée en flèche des taux de maladie et les pressions «intolérables».

La situation est désastreuse en Irlande du Nord, où le taux d’occupation des lits dans le service de santé est désormais de 100% et les équipes d’ambulance se préparent à de longs retards.

Seuls six lits étaient vides en Irlande du Nord mercredi soir, selon les chiffres officiels.

Au Pays de Galles, les soins intensifs se trouvaient dans une position «précaire», a déclaré le ministre de la Santé Vaughan Gething.

Toute l’Écosse continentale et Skye sont restées sous les plus hautes limites au début de 2021.

Les forces de police et les responsables de la santé publique du Royaume-Uni ont supplié les gens de célébrer la nouvelle année avec leur propre ménage.

Le professeur Hugh Montgomery, médecin de soins intensifs à l’hôpital de Whittington, a déclaré que les personnes qui se mélangeaient inutilement auraient «du sang sur les mains».

Il a déclaré à BBC Radio Five Live: “Ils ne sauront pas qu’ils ont tué des gens, mais ils l’ont fait.”