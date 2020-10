Un miracle le réveillera-t-il? “Prince endormi” bouge ses doigts | Twitter

Une nouvelle nouvelle fait naître l’espoir de la famille du soi-disant «Prince endormi», Al-Waleed bin Khalid après que l’on sache récemment qu’après être resté immobile pendant 15 ans, il a réussi à bouger sa main.

Ce serait un signe pour les proches du prince saoudien, qui attendraient un miracle pendant 10 ans au cours desquels le jeune homme était resté presque sans vie dans un lit d’hôpital.

À une autre occasion, le jeune homme avait déjà manifesté une légère réaction en bougeant la tête, fait survenu il y a cinq ans, cependant, on savait que les médecins l’attribuaient à un «mouvement involontaire».

Maintenant, la deuxième et la plus prometteuse de ses réponses était qu’il bougeait les doigts, pour ceux qui sont proches du royal saoudien, maintenant âgé de 33 ans, c’est un bon signe qu’il se réveillera enfin à un moment donné et aura un rétablissement miraculeux. .

Les parents d’Al-Waleed bin Khalid, le prince Khaled bin Talal, et sa mère, la princesse Mona Riad El Solh, fille du dirigeant libanais, voient enfin une lumière au bout du tunnel après avoir attendu plusieurs années après avoir refusé d’enlever le soutien de la vie qui l’a maintenu en vie.

Mais le plus curieux dans cette grande nouvelle, c’est qu’une vidéo partagée sur Instagram par le média @alafkarmagazine montre le moment où le jeune homme semble réagir aux voix d’une femme en levant légèrement les doigts de sa main.

Les voix animées d’une femme vous demandant d’essayer de bouger vos doigts et d’agiter votre main sont évidentes à travers ledit matériau, ce qui a sans aucun doute restauré la foi de ses proches qu’elle peut surmonter sa condition. .

C’est la tante du jeune homme, Al-Waleed bin Khalid, Noura Bin Talal Bin Abdel Aziz, qui lui a parlé affectueusement dans une tentative désespérée de le faire revivre.

Salut dis, dis bonjour, la voix de la tante du jeune homme se fait entendre alors qu’il essaie à plusieurs reprises de réagir avec ses doigts.

L’événement qui a changé sa vie en quelques secondes

La vie du prince Al-Waleed bin Khalid a changé en une seconde après un accident spectaculaire survenu il y a cinq ans qui l’a conduit à un coma provoqué et à vivre connecté sur un support de vie artificiel.

Le jeune homme avait 18 ans à l’époque, il conduisait sa voiture à Londres où il étudiait les sciences militaires, c’était un moment où il a été victime d’un grave accident de voiture et il a été immédiatement transféré à Riyad pour être soumis à une thérapie intensive qui a duré un peu plus d’un an. décennie.

Il y a cinq ans, le prince aurait été transféré de l’hôpital à la résidence de sa famille où il était maintenu en état végétatif, son propre père l’avait maintenu en vie au moyen d’un respirateur artificiel.

Si Dieu avait voulu l’emmener, il serait maintenant dans une tombe et c’est lui qui lui a sauvé la vie toutes ces années, maintenant il peut le guérir et le récupérer, a déclaré une source proche de la famille au journal espagnol El Mundo.

Son état était si critique qu’on lui diagnostiqua une «mort clinique», et pendant toutes ces années, le prince n’avait eu qu’une seule réaction jusqu’à la plus récente où il montre clairement que l’espoir est la dernière chose à perdre.

Il est à noter que cela a provoqué une grande émotion chez les utilisateurs qui ont partagé plusieurs commentaires dans lesquels ils expriment leur souhait qu’il se réveille rapidement et se rétablisse car il s’agit d’un échantillon clair de miséricorde divine.