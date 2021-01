S

Les mémoires d’Amantha Markle n’offriront aucun aperçu réel de la duchesse de Sussex car les demi-sœurs n’ont jamais eu de relation, a déclaré aujourd’hui le co-auteur d’un livre à succès sur Meghan et Harry.

Omid Scobie, qui a co-écrit Finding Freedom l’année dernière, a déclaré qu’il avait du «mal à croire» que Markle aurait «quelque chose d’intéressant à dire» sur la duchesse. L’auteur et journaliste a mis en doute la validité du livre, Le journal de la sœur de la princesse Pushy, partie 1, prédisant que ce serait un «titre hérissé et rien de plus».

Markle n’aurait pas revu Meghan depuis 2008. Scobie a déclaré que les Sussex – qui vivent maintenant à Montecito, en Californie, avec leur fils Archie, un, après avoir démissionné de la famille royale l’année dernière – n’ont «rien à craindre».

Il a ajouté: «Quoi que fasse Samantha ou ce qu’elle essaie de faire, cela ne pénétrerait tout simplement pas dans leur bulle.»

Scobie a déclaré au Standard: «J’ai du mal à croire que Samantha aura quelque chose d’intéressant à dire sur sa relation avec Meghan car il n’y en avait tout simplement pas. Ce que nous l’avons vue faire au fil des ans, c’est simplement sauter sur des conversations pour donner son avis, mais elle n’a jamais été en mesure de donner un aperçu de la duchesse elle-même parce qu’elle ne la connaissait tout simplement pas au-delà du temps qu’ils ont passé ensemble comme enfants. . »

en relation

Il a ajouté: «Ce livre est quelque chose que Samantha menace de publier depuis trois ans. Un éditeur jamais [previously] peu parce qu’il semble qu’elle n’avait pas les biens à offrir. C’est un titre piquant et rien de plus. »

Markle, 56 ans, est la fille aînée du père de Meghan, Thomas Markle, de son premier mariage. Le libraire Barnes & Noble a déclaré que les mémoires exposeraient «des vérités cachées à son sujet [Meghan’s] famille.”

Parlant de la façon dont il pensait que les Sussex se sentiraient avant la publication, Scobie a déclaré: “Je pense que le couple à ce stade n’a vraiment rien à craindre et rien à dire ou à penser à ce sujet.”

Il a ajouté: «Je pense qu’ils sont très concentrés sur le présent. Samantha représente une période du passé, elle a déjà tenté de causer des problèmes avec les quelques histoires qu’elle a eu à partager, et je pense que ce livre ne sera rien de plus qu’une répétition de celles-ci et ce n’est qu’une tentative [by her] de faire à nouveau partie de la conversation sur le Sussex. Samantha, son histoire est une vieille nouvelle et c’est, je pense, exactement ce que le couple va ressentir.

L’année dernière, Meghan a confirmé qu’elle avait autorisé une personne anonyme à parler à Scobie avant la publication de Finding Freedom pour «éviter toute autre fausse déclaration» sur sa relation avec son père. Samantha Markle a régulièrement attaqué Meghan et Harry sur les réseaux sociaux, qualifiant sa sœur «sans cœur», «illusionnément absurde» et «grimpeur social superficiel».

Cette semaine, Markle a déclaré au Sun que son livre n’était pas un mémoire révélateur sur Meghan, mais que son frère se sentirait mal à l’aise. Elle a ajouté que la famille royale ne sera pas «mécontente» du livre. Elle a également confirmé qu’elle n’en avait pas parlé à Meghan.

Un représentant du duc et de la duchesse de Sussex a refusé de commenter.

Le journal de la sœur de la princesse Pushy, partie 1, sort aux États-Unis le 17 janvier