nouvelle star rejoint le casting de Doctor Who – comique John Bishop.

Le comédien de 54 ans, qui a récemment été testé positif au coronavirus, a déclaré que monter à bord du Tardis était un «rêve devenu réalité».

Il apparaîtra dans la nouvelle série de l’émission BBC One, dans laquelle Jodie Whittaker reprend son rôle de Time Lord, plus tard cette année.

Bishop a déjà commencé à filmer son rôle, mais les patrons de la télévision ont gardé sa signature secrète jusqu’à présent.

Il joue un personnage appelé Dan, qui «se retrouve mêlé aux aventures du docteur».

«En voyageant à travers l’espace et le temps aux côtés du docteur et de Yaz, il affrontera des races extraterrestres maléfiques au-delà de ses cauchemars les plus fous», a déclaré la BBC.

Bishop jouera aux côtés de Whittaker et Mandip Gill, qui revient sous le nom de Yaz.

Il a dit: «Si je pouvais dire à mon jeune moi qu’un jour on me demanderait de monter à bord du Tardis, je ne l’aurais jamais cru.

«C’est un rêve absolu devenu réalité de rejoindre Doctor Who et je ne pourrais pas souhaiter une meilleure compagnie que Jodie et Mandip.

Bishop rejoint Doctor Who dans sa 13e série, qui a commencé le tournage en novembre de l’année dernière.

Bradley Walsh et Tosin Cole, qui ont maintenant quitté la série, ont fait leurs dernières apparitions dans l’épisode spécial du Nouvel An.

Le directeur du programme Chris Chibnall a déclaré: «Il est temps pour le prochain chapitre de Doctor Who, et cela commence avec un homme appelé Dan. Oh, nous avons dû garder celui-ci secret pendant très, très longtemps.

«Nos conversations ont commencé avec John avant même que la pandémie ne frappe.

«Le personnage de Dan a été construit pour lui, et c’est une joie de l’avoir à bord du Tardis.