Plus de 1200 bus londoniens ont été équipés d’un dispositif permettant aux conducteurs de respirer de l’air frais et de réduire le risque d’attraper le Covid-19 après que 45 décès TfL dus au virus ont été enregistrés.

Grayson Thermal Systems (GTS), en collaboration avec l’University College London, a mis moins de trois mois à créer le système et à les installer sur les bus de la capitale.

Les compartiments conducteurs peuvent désormais recevoir plus de 100 changements d’air de l’extérieur du bus toutes les heures. Les conducteurs n’ont plus à respirer l’air des zones passagers.

Ian Hateley, directeur de GTS, a déclaré que la perte de chauffeurs de bus londoniens à cause de la pandémie était «tragique».

«Nous avons examiné nos systèmes de climatisation existants et avons développé un moyen de les convertir afin qu’ils créent une pression positive dans la cabine fermée du conducteur, forçant l’air existant à sortir et le remplaçant par de l’air provenant de l’extérieur du bus», a-t-il déclaré.

Tom Cunnington, responsable du développement commercial des bus de Transport for London, a déclaré: «En travaillant avec GTS, nous avons pu agir rapidement et ajouter une couche supplémentaire de protection aux cabines pour empêcher l’air de la partie passager du bus d’être recirculé dans le chauffeur et veillez à ce que nos chauffeurs respirent l’air le plus sûr possible.

Le patron de TfL, Andy Byford, a déclaré au maire de Londres Sadiq Khan – dont le père était chauffeur de bus – qu’il savait que «cela résonne personnellement avec vous, Sadiq, d’avoir perdu un autre collègue».

Le syndicat Unite, qui représente plus de 20000 travailleurs des bus londoniens, a appelé à des améliorations de la sécurité des véhicules afin de mieux protéger les conducteurs et les passagers alors que le virus continue de se propager.

Il veut s’assurer que tous les écrans et joints sont correctement installés, que les représentants de la santé et de la sécurité sont démis de leurs fonctions normales pour surveiller la sécurité dans les garages et pour un examen et une amélioration des régimes de nettoyage.