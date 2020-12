UNE

un nouveau traitement par anticorps qui pourrait offrir une protection immédiate aux personnes après avoir été exposées au coronavirus est en cours d’expérimentation au Royaume-Uni.

Dans le cadre de l’essai Storm Chaser, des chercheurs de l’University College London Hospitals NHS Trust (UCLH) explorent l’utilisation d’un anticorps qui a le potentiel de fournir une protection à long terme aux patients lorsqu’il serait trop tard pour offrir un vaccin.

Dans un deuxième essai clinique appelé Provent, les scientifiques examinent l’utilisation d’un anticorps pour les personnes qui pourraient ne pas bénéficier de la vaccination, comme les patients dont le système immunitaire est affaibli ou ceux qui présentent un risque accru d’infection par Covid-19 en raison de l’âge ou de conditions existantes.

Le directeur médical national du NHS England, le professeur Stephen Powis, a déclaré: «La contribution continue du NHS aux efforts mondiaux de lutte contre Covid-19 est remarquable.

«Ces deux essais cliniques sont un ajout important pour tester de nouvelles approches thérapeutiques, car les traitements par anticorps peuvent offrir une alternative aux groupes de patients qui ne peuvent pas bénéficier d’un vaccin, comme les patients immunodéprimés.

Dix personnes ont déjà été injectées dans l’essai Storm Chaser au nouveau centre de recherche sur les vaccins de l’UCLH.

Coronavirus infectant une cellule – En images

Coronavirus infectant une cellule

EPA

Une image capturée et rehaussée par la couleur au centre de recherche intégré (IRF) de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) à Fort Detrick, Maryland, États-Unis et mise à disposition par les National Institutes of Health (NIH) montre une micrographie électronique à balayage colorisée d’une cellule apoptotique (rouge) fortement infectée par des particules du virus SARS-COV-2 (jaune)

EPA

Le virus SARS-COV-2 commence le processus d’infection du cytoplasme de la cellule, à l’intérieur duquel se trouve le noyau, responsable du stockage du matériel génétique de la cellule

EPA

Les particules du virus SARS-COV-2 après infection et réplication virale à l’intérieur de la cellule (cercle blanc dans le coin gauche)

EPA

Une série de taches sombres, qui sont des particules virales du virus SRAS-COV-2, essayant d’infecter le cytoplasme de la cellule, à l’intérieur duquel se trouve le noyau, responsable du stockage du matériel génétique de la cellule

EPA

Une flèche pointant vers une nouvelle particule de coronavirus attachée aux membranes cellulaires, affichant son pic de glycoprotéine typique “ corona ” sur la surface virale (publiée le 02 avril 2020), vue sur une image au microscope électronique, le premier portrait en noir et blanc du SRAS-CoV2 virus, qui cause la maladie COVID-19

EPA

Une image capturée et rehaussée par la couleur au centre de recherche intégré (IRF) de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) à Fort Detrick, Maryland, États-Unis et mise à disposition par les National Institutes of Health (NIH) montre une micrographie électronique à balayage colorisée d’une cellule apoptotique (violette) fortement infectée par des particules du virus SRAS-COV-2 (jaune)

EPA

L’étude est entrée dans les essais de phase trois le 2 décembre, dans le but de tester le nouveau traitement sur 1 125 personnes dans le monde.

Les principaux groupes de l’essai comprennent les travailleurs de la santé, les étudiants vivant dans des logements partagés et les patients qui ont récemment été exposés à une personne atteinte de coronavirus, ainsi que ceux en soins de longue durée, le personnel militaire et industriel comme les travailleurs d’usine.

L’anticorps, connu sous le nom d’AZD7442, a été développé par la société pharmaceutique AstraZeneca, qui a également créé un vaccin avec l’Université d’Oxford en attente d’approbation par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA).

en relation

La virologue de l’UCLH, Dr Catherine Houlihan, qui dirige l’essai Storm Chaser, a déclaré: «Nous savons que cette combinaison d’anticorps peut neutraliser le virus, nous espérons donc constater que l’administration de ce traitement par injection peut conduire à une protection immédiate contre le développement de Covid- 19 chez les personnes qui ont été exposées – quand il serait trop tard pour offrir un vaccin. »

Pendant ce temps, les personnes âgées et les personnes en soins de longue durée, ainsi que les personnes atteintes de maladies telles que le cancer et le VIH, seront recrutées pour participer à l’essai Provent.

Le consultant en maladies infectieuses de l’UCLH, le Dr Nicky Longley, qui dirige la partie universitaire de Provent, a ajouté: «Nous voulons rassurer quiconque pour qui un vaccin peut ne pas fonctionner que nous pouvons offrir une alternative qui est tout aussi protectrice.

Rapports supplémentaires de PA Media