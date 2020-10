Un nouvel amour!, Thalía crée la romance, assure Mhoni Vidente | .

Tommy Mottola n’aime pas ça!, Le célèbre Mhoni Voyant a publié une prédiction sur la chanteuse mexicaine Thalía et assure qu’elle a un nouvel amour.

Mhoni Vidente a assuré que Thalía est plus renouvelée que jamais et rayonne de lumière, c’est parce qu’elle a une nouvelle romance avec un jeune homme.

Malgré sa prédiction, la Cubaine a déclaré que la chanteuse mexicaine ne se séparerait pas de Tommy Mottola, soulignant qu’il comprendra sûrement que l’interprète de Who Cares a besoin d’un homme plus jeune, le couple a une différence d’âge de plus de 20 ans.

Mhoni Seer ne s’est pas arrêté dans sa prédiction et est allé plus loin en parlant de cet homme qui dynamise à nouveau Thalía. Le célèbre a souligné dans l’émission Ici avec vous que l’amant du chanteur n’a presque pas d’âge, ceci après avoir dit qu’il était un reggaeton et que les personnes présentes ont parlé de Maluma.

Selon le sage voyant, l’actrice est également rajeunie et resplendissante grâce à son nouvel amour, comme on peut le voir dans son dernier clip, Ten Cuidao, une chanson qu’elle a interprétée en duo de la belle et talentueuse Farine.

Mhoni Vidente a assuré que la romance de la chanteuse serait révélée très bientôt et pour ceux qui remettent en question la paternité de Sabrina Sakae et Matthew Alejandro, le Cubain a déclaré qu’ils étaient les enfants du magnat à succès.

Malgré ce qui a été dit dans cette prédiction, Thalia Il n’arrête pas de montrer sur les réseaux sociaux sa belle famille, ses enfants et son amour inconditionnel pour Tommy Mottola. De plus, le couple ne cesse de partager son amour et son admiration l’un pour l’autre à la moindre provocation.

Ce n’est pas la première fois que Thalía a une relation avec un homme plus jeune; cependant, rien n’indique que c’est une réalité.

La célèbre chanteuse d’envergure internationale a clairement indiqué à plusieurs reprises que pour ses rumeurs, ce n’est que cela et qu’elles ne l’arrêteront pas. Alors que beaucoup attendent de voir s’il s’agit d’une nouvelle prédiction réalisée par Mhoni Vidente, la chanteuse continue d’être plus active que jamais sur les réseaux sociaux et dans le monde de la musique.

La Mexicaine a montré qu’elle n’était pas une femme très calme et dans sa quarantaine, elle a travaillé sur divers projets musicaux et autres. Thalía a diversifié sa musique avec diverses collaborations.

Mais la belle chanteuse a décidé d’aller plus loin et produit actuellement et joue dans l’émission de télé-réalité Latin Queens et Mhoni Vidente a assuré que très bientôt on la verra dans une série.

Thalía a obtenu une reconnaissance au Mexique en tant qu’actrice grâce à ses Tres Marías toujours rappelées: María la del Barrio, María Mercedes et Marimar. Cependant, la carrière de la Mexicaine a commencé bien avant et elle a participé à des feuilletons tels que Quinceañera, qu’elle protangonise aux côtés d’Adela Noriega et faisait partie du groupe à succès Timbiriche, dans lequel est né le mythe d’une énorme rivalité entre elle et Paulina Rubio. .

Au fil du temps et avant votre mariage Tommy MotolaThalía avait des liens romantiques avec divers hommes; Parmi eux, Alfredo Díaz Ordaz, une relation qui a fait grand bruit en raison de la différence d’âge, mais surtout à cause de sa triste fin, avec son départ.

La chanteuse a été accusée d’avoir mis fin au mariage de Díaz Ordaz et il y a ceux qui disent qu’elle a vécu une relation assez possessive et qu’elle n’a pas fait un pas sans qu’il l’ait ordonné.