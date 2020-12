T

son année, et surtout dans son long automne, le rugby à XV a semblé un jeu en proie à une crise existentielle.

Ses fans manquant peut-être plus que tout autre sport, il a été tentant de se demander «pourquoi s’embêter?» L’action elle-même n’a pas été l’idée de tous les fans de divertissement pur.

Mais dimanche à Twickenham, mis à part quelques interprétations intéressantes de la part des officiels, c’était un jour pour remuer l’âme et pour donner la conviction que la fin du cycle dans lequel le sport est en cours viendra.

Les fans étaient de retour et ont fait sentir leur présence. Presque tous sont partis avec un sourire sur leur visage. La France est de retour, elle aussi, et a maintenant de la profondeur pour aligner deux équipes exceptionnelles. Le style pur apporté par leur présence a enrichi un concours divertissant que l’Angleterre a gagné d’une manière ou d’une autre.

Ce qu’ils ont fait, par crochet ou par escroc et nécessitant quelques minutes supplémentaires, leur donne un autre trophée, huit victoires consécutives et beaucoup de raisons d’être optimiste. Le sport professionnel consiste à gagner, et ils sont plutôt bons dans ce domaine.

Eddie Jones estime que son équipe ne reçoit pas le respect qu’elle mérite. En surface, ils ont eu une bonne année. Chaque finaliste perdant de la Coupe du monde ce siècle a subi une crise l’année suivante. L’Angleterre ne l’a pas fait. C’est leur nom sur les deux trophées mis à leur disposition.

Il y a clairement des problèmes. L’Angleterre a de nouveau semblé intimidée par une finale et Jones admet que leur attaque ne s’est pas développée autant qu’il l’aurait souhaité.

Jones a mis la victoire en premier cette année et cela a fonctionné. Même lorsque l’occasion s’est présentée pour une expérimentation majeure cet automne, il a résisté. Il a utilisé 38 joueurs, le moins de ses cinq années dans le poste. Owen Farrell, Maro Itoje, Jonny May et Jamie George ont commencé chaque match. Elliot Daly, Tom Curry, Kyle Sinckler et Ben Youngs sont l’un derrière.

Là où l’Angleterre s’est développée, c’est sur le banc – et les remplaçants de Jones l’ont fait sortir d’un trou lors de leur dernier match de l’année. Le rôle et les règles autour du banc sont une des principales raisons de la crise de style du rugby. En permettant aux entraîneurs de changer plus de la moitié de leur équipe, les joueurs ne se fatiguent pas – surtout au premier rang. Jones fait partie de ceux qui réduiraient le nombre de remplacements autorisés (peut-être pourriez-vous en sélectionner huit mais n’en utiliser que quatre?).

Jones et les remplaçants ont une histoire intéressante. Il n’a pas peur d’une sous-déclaration – un retrait extrêmement prématuré – comme Luther Burrell et Teimana Harrison l’ont appris au début de son séjour en Angleterre. Il a commencé à appeler officiellement les remplaçants «Finishers».

Maintenant, l’un de ses anciens assistants, Paul Gustard, a changé de les appeler “Game Changers” à “Impact Players” chez Harlequins. La rhétorique générale est que le rugby est désormais un jeu à 23 joueurs et que les remplaçants ne sont plus des citoyens de seconde zone. En général, cependant, les meilleurs joueurs commencent toujours.

Jones avait des «changeurs de jeu» auxquels faire appel hier quand ils étaient le plus nécessaires. Luke Cowan-Dickie a marqué l’essai qui a mené le match à la prolongation.

Jonny Hill a réglé l’alignement. Max Malins a animé l’attaque de l’Angleterre. Ben Earl et Dan Robson étaient tous deux des améliorations sur les joueurs qu’ils ont remplacés.

Will Stuart est un autre qui a connu une solide première année dans le rugby international. Ce sont ces performances qui donneront à Jones le plus de raisons d’être optimiste lors d’une journée encourageante.

Son équipe n’est pas parfaite mais elle gagne et se développe.