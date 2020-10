Space Jam: A New Legacy devrait sortir l’année prochaine, et très peu d’informations sur le film ont été révélées. Cependant, cela a changé cette semaine lorsque l’intrigue rapportée du film a été mise en ligne. L’écrivain Ben Mekler a tweeté l’intrigue possible de la suite de Space Jam qui comprend LeBron James sauvant son fils d’une “force puissante” jouée par Don Cheadle.

«Lors d’un voyage au studio Warner Bros., la superstar de la NBA LeBron James et son fils se retrouvent accidentellement piégés dans un monde qui contient tout Warner Bros. ‘ des histoires et des personnages, sous le contrôle d’une force défaillante et toute-puissante nommée Al G (joué par Don Cheadle) », indique le synopsis. «Avec l’aide de Bugs Bunny, LeBron doit naviguer dans un monde jamais imaginé rempli de scènes de films et de personnages emblématiques alors qu’ils réassemblent les Looney Tunes pour sauver son fils perdu. doivent démêler le plan mystérieux d’Al G et gagner un match de basket épique contre des super-versions numériques gamifiées des plus grandes stars de la NBA et de la WNBA que le monde entier regarde. “

Cette parcelle rapportée n’a pas été confirmée. En fait, certains rapports disent que l’intrigue qui a fait surface en ligne est fausse. Warner Bros. n’a pas publié de déclaration niant que l’intrigue soit fausse ou réelle, mais Mekler est le seul à partager la nouvelle. La dernière information pour Space Jam: A New Legacy qui a été publiée était en août lorsque James a montré son uniforme Tune Squad. Le tournage de Space Jam: A New Legacy a pris fin en septembre 2019 et le discours d’adieu de James a été divulgué.

“Je suis arrivé sur le plateau – le 17 juin – et j’ai attrapé mon premier scénario”, a déclaré James à l’équipe. «Je l’ai attrapé et dans le coin le plus à droite, ce putain de truc a dit« Jour 1 de 58 jours ». Je me suis dit: “Bron, qu’est-ce que c’est que …?” Peu importe combien de temps vous êtes ensemble – vous savez, deux mois, trois mois – quand vous êtes ensemble 12, 13, 14 heures par jour, cinq jours par semaine, parfois six, vous devenez famille. “

Space Jam: A New Legacy sortira en salles le 16 juillet 2021. Il s’agit d’une suite directe du film Space Jam de 1996, qui mettait en vedette Michael Jordan, Billy West, Wayne Knight et Theresa Randle avec les personnages de Looney Tunes.