Dans un bon scénario de film, rien ne peut manquer et, surtout, aucun élément inclus ne doit être dispensé. Chacun d’eux doit servir à quelque chose. Donc, si les auteurs de WandaVision (Matt Shakman, depuis 2021) Ils ont bien fait leur travail, ce que l’on voit dans la bande-annonce de cette série Disney Plus peut nous donner des indices sur l’intrigue. Par exemple, un œuf de Pâques sur le livre le plus célèbre du New Yorker Lyman Frank Baum (1856-1919). Nul autre que Le Magicien d’Oz (1900), que le Californien Victor Fleming (Autant en emporte le vent) adapta au cinéma en 1939.

Wanda et Vision font du vélo à travers la ville de Westview, et sous le chapiteau d’un cinéma, ils annoncent le film Oz: A Fantasy World (2013)

Comme l’explique Kara Hedash sur ScreenRant, «la série s’appuiera fortement sur des références dérivées de titres de films et de télévision bien-aimés des dernières décennies». Dans la bande-annonce, Wanda et Vision font du vélo dans la ville de Westview, et sous le chapiteau d’un cinéma, ils annoncent le film Oz: Un monde fantastique (Oz le grand et puissant, Sam Raimi, 2013). Étant donné que les circonstances de WandaVision sont très suspectes, “peut se concentrer sur un monde créé par un faux sorcier ou une sorte de méchant aux pouvoirs déformants». Comme cela se produit, précisément, dans Le Magicien d’Oz.

Disney Plus

Scarlet Witch contre la méchante sorcière de l’Ouest

Peut-être que Wanda Maximoff est victime de quelqu’un qui a le pouvoir de modifier la réalité, comme la sorcière Agatha Harkness

Ainsi, peut-être cet œuf de Pâques indique-t-il que Wanda Maximoff (Elisabeth Olsen) “est victime d’une figure dotée de pouvoirs pour modifier la réalité”. Peut-être une autre sorcière comme celle de l’Ouest, nous ne savons pas si mal ou avec une certaine ambiguïté. Et, si nous fouillons dans les bandes dessinées mettant en vedette Scarlet Witch, nous trouverons Agatha Harkness, une survivante des procès de Salem (1692-1693). Et ce pourrait être Agnès (Kathryn Hahn), la voisine curieuse, que nous contemplons «faire du vélo comme la méchante sorcière de l’Ouest» et en costume de sorcière à l’Halloween. Nous saurons bientôt.

