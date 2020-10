Lire le contenu vidéo

L’officier qui a été abattu sur les flics de nuit Breonna TaylorSon appartement et lui a tué par balle dit que lui et ses camarades de police faisaient juste leur travail … et il est frustré que l’affaire ait été comparée aux meurtres de George Floyd et Ahmaud Arbery.

Sgt. Jonathan Mattingly a reçu une balle dans la jambe lors du raid du 13 mars, et il donne son récit à Michael Strahan sur “Good Morning America” ​​de ce qui s’est passé avant que Taylor ne soit tué … prétendant qu’il veut dissiper toute la désinformation là-bas.

Pour commencer, Mattingly décrit comment il a frappé à la porte et insiste sur le fait qu’il – avec plusieurs autres agents – a annoncé leur présence avant d’entrer. C’est la clé de l’affaire, car si la police ne s’annonçait pas, elle n’aurait pas le droit de se défendre une fois à l’intérieur. Mattingly insiste sur le fait qu’ils ont répété à plusieurs reprises “Police, mandat de perquisition, ouvrez la porte”. Il dit qu’ils ont frappé 6 fois et répété leur annonce.

Ceci, bien sûr, contredit ce que le petit ami de Breonna, Kenneth Walker, prétend … ainsi que plusieurs voisins. Mattingly dit que les voisins doivent être écartés, car ils ont dit qu’ils n’avaient même pas entendu frapper à la porte, et Walker reconnaît l’avoir entendu.

Bien que Mattingly concède que Walker et Taylor ne les ont peut-être pas entendus, il réfute le fait que Walker n’a tiré un coup de semonce sur les flics qu’après avoir ouvert la porte. Il dit que Walker avait une arme pointée sur lui … et a tiré 4 fois, le frappant une fois.

Quand Strahan insiste sur Mattingly pour savoir si les choses auraient été différentes si les flics impliqués avaient des caméras corporelles, Mattingly dit oui … parce que cela aurait montré qu’ils n’avaient rien fait de mal … et personne ne saurait même pour Breonna Taylor.

Le sergent suggère qu’ils auraient pu faire quelque chose de différent pour éviter la tragédie, cependant – entrez tout de suite la prochaine fois, empêchant ainsi les gens à l’intérieur de attraper une arme à feu.

Enfin … Mattingly insiste sur le fait que la mort de Breonna n’implique pas de race, ajoutant que l’affaire ne ressemble en rien à ce qui est arrivé à George Floyd ou Ahmaud Arbery.

Il tient à dire que ce qui est arrivé à Floyd était horrible … mais continue en mentionnant que Floyd est peut-être mort d’une overdose et dit qu’il n’était pas un citoyen modèle.