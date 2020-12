Une explosion s’est produite vendredi matin dans le centre-ville de Nashville, endommageant plusieurs bâtiments, incendiant des voitures et détruisant des arbres. Trois personnes auraient été blessées lors de l’explosion, mais un promeneur de chien a évité de justesse un incident mortel. Un policier a dû rediriger la personne quelques instants avant l’explosion.

Vendredi, une séquence vidéo d’un système de sécurité Nest a montré une personne non identifiée debout à côté d’un ensemble de portes doubles avec un chien à ses côtés. La personne est restée immobile avant qu’un policier s’approche en faisant des gestes. L’explosion a alors eu lieu et a fait sauter les portes vers l’intérieur. Le promeneur de chiens et le policier ont tous deux disparu de la vue.

Il y avait des inquiétudes au sujet du promeneur de chien et du fait qu’il ait évité de se blesser pendant l’explosion. La réponse complète n’est pas claire, mais une autre vidéo tirée des images de sécurité a montré l’individu non identifié marchant dans la rue avec le chien à ses côtés après l’explosion. Ils ont contourné une épave et se sont ensuite dirigés vers la sécurité.

L’explosion est survenue dans un véhicule récréatif garé devant un bâtiment de transmission AT&T au 166 2nd Avenue North. Des policiers ont été appelés dans la zone aux petites heures du matin en réponse à un rapport de coups de feu. Ils n’ont découvert aucune preuve de tirs, mais ont découvert le VR, qui diffusait un message enregistré.

Selon le chef de la police de Metro Nashville, John Drake, le message – qui comportait une voix féminine – prévenait qu’une explosion se produirait sous peu. Les agents ont demandé l’aide de l’unité des dispositifs dangereux et ont commencé à évacuer les environs. L’explosion s’est produite vers 6 h 30 du matin, et trois personnes ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

“Alors qu’ils répondaient, ils ont rencontré un véhicule de plaisance qui avait un enregistrement disant qu’une bombe potentielle exploserait dans les 15 minutes”, a déclaré Drake aux journalistes vendredi. “Les agents, après avoir entendu cela, ont décidé d’évacuer les bâtiments à proximité.” Drake a également déclaré que les agents avaient commencé à frapper aux portes et à donner l’avertissement aux résidents. Il a également déclaré que l’explosion avait projeté un officier au sol mais qu’il allait bien.

L’incident fait actuellement l’objet d’une enquête, selon le porte-parole de la police Don Aaron. Il a confirmé que les agences locales et fédérales, y compris le FBI et l’ATF, y participent. “Nous pensons qu’il s’agissait d’un acte intentionnel”, a-t-il déclaré aux journalistes. “Des dommages importants ont été causés à l’infrastructure là-bas sur la 2e Avenue Nord.”

Selon l’Associated Press, les enquêteurs sur les lieux “ont trouvé des tissus qui, selon nous, pourraient être des restes, mais nous les ferons examiner et vous en informerons à ce moment-là”. La police n’a pas pu dire si les tissus provenaient de l’intérieur du VR.