Une vidéo surprenante des émeutes du Capitole mercredi a donné aux gens à l’extérieur de Washington, DC, un aperçu des moments où des émeutiers pro-Trump se sont affrontés avec la police pour entrer dans le bâtiment. Au milieu du chaos, un officier est montré écrasé entre des partisans pro-Trump et d’autres officiers, des émeutiers tentant de déchirer son masque alors que la masse est pulvérisée.

La vidéo choquante a été tournée par Jon Farina, qui a déclaré à CNN que la bataille entre la police et les émeutiers à la porte était “constante”. “On ne leur a pas parlé”, a déclaré Farina au point de vente. “Ils allaient y entrer indépendamment de ce qui se trouvait sur leur chemin … Rien ne les a vraiment dérangés. Ils n’arrêtaient pas de faire des va-et-vient. Ils disaient ‘Nous avons besoin de nouveaux patriotes.'”

Les affrontements au Capitole ont fait cinq morts, dont l’officier Brian Sicknick et l’émeutier Ashli ​​Babbitt. Chaque jour apporte une nouvelle vidéo et des révélations sur les événements du 6 janvier, la vidéo liée par CNN étant la dernière.

Mettre à jour. L’officier a survécu. pic.twitter.com/xaWxLLnk1c – Brendan Keefe (@BrendanKeefe) 9 janvier 2021

Selon CNN, l’officier dans la vidéo était plus tard OK et s’est retiré. Son identité n’a pas encore été confirmée, mais un post présumé sur Reddit prétend provenir de l’officier et met à jour son statut signalé.

“Je vais bien et j’apprécie beaucoup les vœux de tout le monde. Il est également important que tout le monde sache que c’était à la fois mon privilège et celui de mes collègues de défendre le Capitole contre l’insurrection, et nous le ferons autant de fois que nécessaire. Je peux le faire. cela toute la journée », dit le post, citant Captain America de Chris Evans avec la dernière ligne. Le sous-répertoire politique a noté que l’identité de l’agent a été confirmée par les normes utilisées pour les AMA.

Une grande partie des nouvelles du Capitole s’écoule après coup. De nombreux journalistes étaient sur place et ont couvert ce qu’ils pouvaient pour le moment, mais le chaos n’a pas permis de clarifier tous les détails. Les équipes de presse sur place ont également été menacées par les partisans de Trump, certains émeutiers détruisant du matériel de presse et agressant des photographes qui, selon eux, étaient “antifa”.

De nouveaux détails montrent le côté le plus sombre de l’assaut contre le Capitole, selon CNN. L’animateur de MSNBC, Chris Hayes, a passé en revue les détails qui ont été publiés depuis. “[Ilesttoutàfaitpossiblequ’ilyaitdesgensdanscettefoulecherchantàappréhenderpeut-êtreàblesseretpeut-êtreàassassinerlesdirigeantsdelaclassepolitiquequeleprésidentetdesgenscommeMoBrooksetmêmedansunecertainemesureTedCruzetJoshHawleyleuraiditlesavoirtrahis”[ItisentirelypossiblethattherewerepeopleinthatcrowdlookingtoapprehendpossiblyharmandpossiblymurdertheleadersofthepoliticalclassthatthePresidentandpeoplelikeMoBrooksandeventoacertainextentTedCruzandJoshHawleyhavetoldthemhavebetrayedthem”

Les autorités ont commencé à arrêter de nombreux émeutiers qui ont fait la une des journaux pendant le siège. Cela comprend un homme de Floride photographié portant un podium appartenant à Nancy Pelosi, une émeutière qui est une personnalité connue de QAnon qui avait été photographiée dans une coiffe à cornes et un législateur de l’État de Virginie-Occidentale GOP qui a démissionné samedi.