La veuve d’un officier de prison auparavant «en forme et en bonne santé» a parlé de son chagrin après sa mort après six semaines d’hospitalisation avec Covid-19.

La famille de Paul Tottman a accepté que son appareil de survie soit éteint à l’USI de l’hôpital St Thomas après que les médecins ont déclaré qu’il ne pouvait pas être sauvé.

Le père de deux enfants de 52 ans, originaire du Kent, travaillait chez HMP Elmley sur l’île de Sheppey depuis deux décennies. Il a été testé positif en octobre et a été hospitalisé dans le Kent le 6 novembre. Lorsque son état s’est détérioré, il a été transféré à St Thomas ‘. Il est décédé le 20 décembre.

Laura, l’épouse de M. Tottman, a déclaré: «Paul était l’homme le plus gentil et le plus drôle. Un mari et un père merveilleux. Un grand fan de West Ham. «Il ferait n’importe quoi pour n’importe qui. Il souffrait d’asthme très léger mais n’avait jamais eu de crise d’asthme.

“C’était un agent pénitentiaire en forme et en bonne santé, donc ce fut un choc pour notre famille.”

Mme Tottman a déclaré qu’il était «pénible» de voir des gens critiquer le personnel du NHS ou remettre en question la pression exercée dans les hôpitaux.

«C’est tellement pénible d’entendre des gens dire que cela n’affecte que les personnes âgées ou n’est pas aussi grave que le disent les médecins», dit-elle.

«J’ai pu le voir avant que sa machine ne soit éteinte. Je suis allé à St Thomas un dimanche et c’était très calme dans les couloirs mais quand tu es arrivé aux soins intensifs c’était complètement plein.

«Le stress que subit le personnel est immense. Ils font un travail incroyable sous une pression phénoménale.

Un porte-parole du service pénitentiaire a déclaré: «Nos plus sincères condoléances vont aux proches et aux collègues de M. Tottman en cette période difficile.»

Ils ont ajouté qu’un “ensemble complet de soutien est offert” au personnel pénitentiaire et que tout le personnel a accès à des EPI et porte des masques lorsque la distanciation sociale n’est pas possible.