T

L’Autorité de la concurrence et des marchés a révélé qu’elle prévoyait d’émettre des règles adaptées aux géants de la technologie dans le cadre d’une tentative du régulateur britannique de «façonner de manière proactive le comportement» des grandes technologies.

Le chien de garde a annoncé mardi qu’il avait élaboré et soumis au gouvernement des plans de concurrence qui verraient les entreprises de technologie ayant intentionnellement enfreint certaines règles face à des amendes “importantes” – pouvant atteindre 10% de leurs revenus mondiaux.

Pour Google, cela signifierait qu’une amende potentielle pourrait dépasser 12 milliards de livres sterling.

La CMA a révélé les plans dans le cadre de recommandations pour la création d’une nouvelle unité des marchés numériques au Royaume-Uni au sein du chien de garde au printemps prochain.

La CMA veut que la DMU ait des pouvoirs légaux, et elle a déclaré que le gouvernement s’est engagé “à légiférer pour mettre la DMU sur un pied statutaire lorsque le temps parlementaire le permet”. Mais les députés peuvent ne pas détenir le vote avant 2022.

Le chien de garde a déclaré que ses conseils au gouvernement “sur la conception et la mise en œuvre du nouveau régime britannique de promotion de la concurrence pour les marchés numériques” ont été conçus pour “garantir que les consommateurs et les entreprises sont traités équitablement et contribuer à uniformiser les règles du jeu pour les petites entreprises technologiques rivales”. .

Le directeur général de la CMA, Andrea Coscelli, a déclaré: «Pour garantir que le Royaume-Uni puisse continuer à profiter d’un secteur technologique florissant, les consommateurs et les entreprises qui dépendent des géants de la technologie comme Google et Facebook doivent être traités équitablement, et les concurrents doivent faire face à des règles du jeu équitables. pour offrir davantage de produits et de services innovants que nous apprécions tant.

«Pour que cela se produise, le Royaume-Uni a besoin de nouveaux pouvoirs et d’une nouvelle approche. En bref, nous avons besoin d’un régime réglementaire moderne qui puisse permettre à l’innovation de prospérer, tout en prenant des mesures rapides pour prévenir les problèmes.

«Pour relever les nouveaux défis de l’ère numérique, il est essentiel que les régulateurs travaillent ensemble. En développant ces propositions, nous avons bénéficié d’une collaboration avec l’Ofcom, l’ICO et la FCA. »

Les plans verraient le Royaume-Uni décider au cas par cas de classer les entreprises technologiques comme ayant un «statut de marché stratégique» si elles ont «un pouvoir de marché substantiel et ancré dans au moins une activité numérique» ou agissent comme une «passerelle». sur le marché en ligne pour d’autres entreprises.

Les entreprises jugées «stratégiques» seraient soumises à une réglementation spécifique, et seraient soumises à un régime de fusion et à des «interventions pro-concurrentielles» pour aider à remédier à leur domination sur le marché.

Les interventions pourraient inclure le fait de se faire dire de partager leurs données avec des tiers.

Cela intervient alors que les régulateurs de l’UE continuent d’explorer les moyens pour le bloc de réglementer davantage les géants de la technologie – un rôle que la CMA assumera pour le Royaume-Uni après le Brexit.