Une œuvre d’art ou un pacte avec celui ci-dessous? On a beaucoup parlé de la vraie signification de la fabuleuse chanson de Queen Rhapsodie bohémienne, qui a été composé par son chanteur et leader Freddie Mercury.

La seule chose totalement certaine est que Freddie Mercury c’était un vrai génie de la musique et Bohemian Rapshody était son chef-d’œuvre; Cependant, le monde ne voulait pas être laissé avec le doute sur ce que signifiait cette chanson et le célèbre chanteur a été interrogé à ce sujet.

Beaucoup ont été vraiment surpris de la réponse du chef de Quoi dansEh bien, personne ne s’attendait à ce que le chanteur dise cela à propos de Bohemian Rapshody, pourrait-il vraiment être un pacte avec le dieu @ blo?; Eh bien, non, la réponse qu’il avait pour le monde était très innocente.

Cela n’a pas de sens réel, c’est juste des rimes absurdes, a déclaré Mercury dans une interview.

Le thème Bohemian Rapshody est sorti sur l’album Une nuit à l’opéra en 1975, comment la portée de la voix de Freddie Mercury a fait l’objet d’analyses par de nombreux spécialistes.

Beaucoup affirment que les paroles et la musique du succès de Quoi dans ils sont harmonisés pour décrire le pacte que le diable et Freddie Mercury ont conclu en échange de la gloire et de la fortune. Le succès a duré neuf semaines en tête des charts musicaux et est revenu après le départ de l’icône de la musique.

Ce sont trois voix que l’icône de tous les temps a dû enregistrer pour obtenir enfin son œuvre d’art; De plus, ce hit est considéré comme l’un des meilleurs solos de guitare de l’histoire.

Un utilisateur de Twitter @KellyTowerss a réussi à capter l’attention de nombreuses personnes en décomposant la chanson partie par partie pour expliquer ce qui s’est passé et assure que Bohemian Rapshody est une confession de la star de la musique au monde.

L’utilisateur a commencé par expliquer la raison du nom du succès de Queen, tout remonte au style de musique et à une histoire effectivement liée au di @ blo.

Tout d’abord “Rhapsody” est un type de pièce musicale du 19ème siècle et même beaucoup plus tôt, mais son plus grand pic était au 19ème siècle et se compose de différents thèmes qui se déroulent sans pause … Et le mot “Bohême” fait référence à la ville de Bohême, actuellement République tchèque, anciennement Europe centrale-orientale, une ville où le Dr Faust dans l’histoire de Goethe conclut un pacte avec le dieu en échange d’une renommée d’alchimiste puis de mourir tragiquement.

L’internaute a expliqué que “La Rhapsodie bohème“Il est composé de 7 parties ou actes, tout comme le travail incroyable de Freddie Mercury.” Le premier acte est a cappella, le deuxième et le troisième une ballade, le quatrième acte un solo de guitare, le cinquième acte opère, le sixième acte rock et le septième ou dernier une coda ou acte final. », a expliqué la jeune femme.

Comme il le souligne, le premier acte présente un jeune homme pauvre qui ne s’intéresse pas à son âme et décide de faire un pacte avec le dieu en échange de la renommée et de la fortune; Il se vante aussi “du vent qui souffle”, se référant au souffle de Dieu avec lequel il donne l’âme à l’homme.

Eh bien, je vais enfiler l’explication complète de “Bohemian Rapsody”, qui, comme je vous l’ai déjà dit, concerne le pacte Farrokh Bulsara alias Freddy Mercury. pic.twitter.com/1PeLUzVVhT – Simply Kelly (@KellyTowerss) 21 mai 2018

Dans le deuxième acte, le jeune homme se déclare à sa mère, mais celui qui est parti est lui-même en changeant d’âme et est maintenant condamné après avoir fait le pacte; il pourrait partir à tout moment et il souhaite qu’elle continue sa vie comme si de rien n’était.

Le troisième acte est très fort, le jeune homme pleure car le moment de partir est arrivé et il souhaite ne jamais être né pour n’avoir jamais fait ce pacte avec le dieu; Immédiatement après, arrive le quatrième acte, le cri de sa mère, représenté par le solo de guitare de Brian May.

Le cinquième acte parle de lui regardant comment les anges et les démons se battent pour son âme; ce sont les supplications de sa mère qui encouragent les anges à se battre pour le jeune homme, qui dit à sa mère d’arrêter de demander, puisqu’il y a déjà un démon à ses côtés qui finira par le prendre.

Le sixième acte parle de l’apparition du dieu demandant ce qui est à lui, soulignant qu’il ne peut pas se moquer de lui, lui demandant de le quitter plus tard.

ACTE SIX: Le diable réclame Le diable apparaît en disant: “Peut-être que tu penses que tu peux te moquer de moi” (Donc tu penses que tu peux me lapider et me cracher dans les yeux) “Tu penses que tu peux te tourner vers moi puis m’abandonner” (Alors tu penses tu peux m’aimer et me laisser mourir).

Le septième acte indique qu’il s’agit d’une confession de son pacte, de ce qui s’est passé et qu’il a réussi à sauver son âme puisque les anges ont combattu les démons et que le dieu s’est enfui, il s’en fiche que les gens le sachent.

ACTE SEPTIÈME: Il annonce que la chanson est sa confession. Il se fiche que les gens la voient et la sachent (rien ne compte vraiment, tout le monde peut voir) et retrouve son âme (de toute façon le vent souffle).

Un pacte ou une chanson innocente, que pensez-vous qu’il y a derrière Bohemian Rapshody?Freddie Mercury a-t-il vraiment vendu son âme au dieu?