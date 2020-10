Samedi après-midi, les fans de football se sont tournés vers ESPN dans le but de regarder les Florida Gators contre les Texas A&M Aggies. Beaucoup ont exprimé leur enthousiasme pour la bataille sur le terrain, mais un participant différent a rapidement attiré l’attention. Un papillon de nuit a volé sur l’objectif de la caméra et a obscurci une partie du champ. Les fans ne pouvaient plus voir le côté gauche de la ligne offensive de la Floride.

Alors que le papillon de nuit à l’écran n’a pas duré très longtemps, les blagues sont restées sur Twitter. Les téléspectateurs à la maison ont fait des commentaires sur la façon dont les bugs «envahissent» le monde dans le cadre de l’étrangeté de 2020. D’autres ont comparé le papillon de nuit à la mouche qui a atterri sur la tête du vice-président Mike Pence lors de son débat avec le sénateur Kamala Harris. De nombreux fans ont proclamé que le papillon de nuit était jaloux et cherchait son propre temps sous les projecteurs.

1er la mouche sur la tête de Pence. Puis le papillon de nuit sur l’objectif de la caméra lors du match Florida / Texas A&M. Les insectes sont énervés et prennent le dessus! – Derick Harper (@CatsKeptHusband) 10 octobre 2020

Le papillon de nuit sur l’objectif de la caméra du jeu Florida-Texas A&M est-il lié à la mouche du débat vice-présidentiel de l’autre soir?  pic.twitter.com/s64Tjm4p9B – Brian Scroggins (@scroggthought) 10 octobre 2020

Je ne suis pas le seul à avoir vu le papillon de nuit sur la caméra de survol lors du match Florida vs Texas A&M? – The Devin White Show (@DevinWhiteShow) 10 octobre 2020

Si je suis Texas A&M, la dernière chose que je veux voir est la Floride alignant un homme géant sur leur ligne O https://t.co/MwDsnxbX7x – Matt Quinlivan (@STL_Matthew_Q) 10 octobre 2020

Honnêtement, ce papillon qui est apparu à l’écran au début du jeu A&M vs Florida était plus intéressant que le jeu lui-même en ce moment. Où sont les annonceurs? – Haley Cobb (@Haley__Cobb) 10 octobre 2020

Un peu comme le jeu sans annonceur Florida / A & M, mais ne peut regarder le papillon de nuit que sur l’objectif de la caméra. Il a le meilleur siège de la place. pic.twitter.com/9dYx7EAMVY – Mike Royer (@MikeRoyerTV) 10 octobre 2020

pence voler? plus comme a & m / florida moth – leslie (@ blondree3000) 10 octobre 2020

Le papillon qui regarde le match Floride vs TAMU sur la caméra du ciel est PRESQUE aussi drôle que la mouche sur la tête d’un pence – 𝔸𝔻𝔸𝕄 (@tobeagiraffe) 10 octobre 2020

J’espère que l’énorme papillon de nuit de la taille de Lone Star State ne restera pas sur l’objectif de la caméra A&M contre Florida tant que la mouche vibra dans les cheveux de Pence. – Bob Lupton (@RobertNLupton) 10 octobre 2020

Papillon de nuit se refroidissant sur la caméra du ciel dans le jeu A&M en Floride au Texas 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 – MARKOUS D COBB (@ MACHUSTLIN32) 10 octobre 2020

