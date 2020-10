De nombreux Américains espèrent qu’une deuxième série de contrôles de relance sera bientôt approuvée et se demandent si un programme de secours arrivera avant le jour du scrutin. La réponse courte à la question est: probablement pas. Les dirigeants républicains et démocrates n’ont pas réussi à s’entendre sur ce que devrait être le prochain projet de loi de relance, en termes de coût. Ils sont également généralement en désaccord sur les meilleurs moyens d’obtenir de l’aide pour le peuple américain, les démocrates accordant la priorité aux paiements de relance suffisants versés directement aux citoyens et les républicains se penchant davantage vers les réductions d’impôt.

De plus, alors que le Congrès est occupé à confirmer la candidate à la Cour suprême Amy Coney Barrett et que le président Trump est occupé dans sa campagne de réélection, il semble peu probable qu’ils trouvent le temps de négocier et d’adopter un projet de loi que les démocrates de la Chambre accepteraient à une écrasante majorité dans la prochaine. 2 semaines et demie, alors que le jour des élections est le 3 novembre. Notamment, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a annoncé qu’il proposera un projet de loi «maigre» de 500 milliards de dollars et que le Sénat votera bientôt. Cependant, il a également déclaré qu’il ne s’attend pas à ce que les dirigeants démocrates le soutiennent.

En ce qui concerne les citoyens qui reçoivent réellement leurs paiements, le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin a précédemment déclaré qu’il pouvait les faire sortir assez rapidement après une approbation. «Je pourrais les faire sortir immédiatement», a-t-il déclaré lors d’une précédente interview. “Si je pouvais le faire adopter demain, je pourrais commencer à les imprimer la semaine suivante.” Ajouta Mnuchin. “Je pourrais effectuer 50 millions de paiements très rapidement.”

La réponse rapide et expansive du Congrès à la pandémie de Covid-19 au printemps dernier a évité à des millions d’Américains de sombrer dans la pauvreté après avoir perdu leur emploi. Mais maintenant que le soulagement est terminé, le taux de pauvreté a augmenté ces derniers mois, deux nouvelles études montrent https://t.co/ffxw4xX2SX – CNN (@CNN) 16 octobre 2020

Il n’y a actuellement aucun moyen de savoir quand les négociations sur le nouveau projet de loi de relance reprendront, mais il est possible que les législateurs puissent approuver un projet de loi qui donne 1200 $ à tous les citoyens – 2400 $ aux couples mariés qui déclarent leurs impôts conjointement – et à leurs personnes à charge, jusqu’à Trois. C’est le montant indiqué dans la loi HEROES, qui a été adoptée par la Chambre en mai. La Cares Act ne prévoyait que 500 $ pour les personnes à charge. La Maison Blanche a récemment proposé son propre projet de loi, avec une augmentation du montant d’argent donné aux personnes à charge, mais il a été critiqué à la fois par les démocrates et les républicains pour d’autres aspects.