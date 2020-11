Lire le contenu vidéo



Détails exclusifs @DougChristianDC / Twitter

Un des Président TrumpLes partisans de la police font face à des accusations criminelles après avoir été surpris en train de tousser une personne sans masque – et cela s’est produit sur le propre terrain de 45 ans, rien de moins.

Le bureau du shérif du comté de Loudoun dit à TMZ … 61 ans Raymond Deskins a été accusé de délit d’agression simple et a été libéré sur convocation – ceci après que quelqu’un a obtenu un mandat de citoyen d’un magistrat du pays.

Tout cela fait suite à ce qui a été filmé samedi au Trump National Golf Club à Sterling, en Virginie – juste à l’extérieur de DC – lorsqu’un homme, supposé être Deskins, a été vu en train de se disputer avec un manifestant … puis tousser avec force. sur elle.

Dans le clip, l’homme ne porte pas de masque facial ni de couverture d’aucune sorte … et il semble faire la toux / souffler exagérée dans la direction de la femme après qu’elle a fait des histoires sur le fait qu’il soit trop près d’elle et ait exprimé COVID préoccupations.

Au début, LCSO nous a dit que les flics n’étaient pas sur les lieux et n’avaient pas vu cela de première main – et parce que la vidéo ne capturait pas tout ce qui se déroulait dans son intégralité – leurs mains étaient liées jusqu’à arrêter quiconque. après que les deux parties aient revendiqué l’agression.

Donc, comme solution temporaire, on nous dit que l’homme et la femme dans la vidéo ont reçu pour instruction de se présenter au tribunal et d’obtenir un mandat eux-mêmes … apparemment, seule la femme a suivi jusqu’à présent. On ne sait pas ce qui a motivé l’allégation d’agression de Deskins.

Deux choses intéressantes à ce sujet – cela semble être l’un des rares cas où quelqu’un tousse volontairement sur une autre personne (en dehors d’un agent d’application de la loi, que nous avons vu) et se faire appeler sur les frais pour cela. Cela n’arrive guère.

La deuxième chose … comment cela se passe-t-il sur le terrain de golf de Trump? Deskins n’obtient-il pas l’immunité ??? Apparemment non …