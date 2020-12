Lire le contenu vidéo

Nier qu’il y a une pandémie est une chose, et puis il y a ceci … activement et de manière dégoûtante, commettre un crime en crachant intentionnellement sur quelqu’un – et, stupidement, en le faisant devant la caméra.

Ce partisan de Trump s’est retrouvé face à face avec des manifestants de Black Lives Matter ce week-end à Swampscott, MA. Le gars qui a posté la vidéo affirme que l’homme dans les tons et une casquette Trump 2020 vient de se tourner vers lui, sans provocation, a crié “toutes les vies comptent” … puis a commencé à pirater et à cracher.

La vidéo est assez graphique … quand on voit ce crétin se charger pour cracher, ce qu’il a fait au moins deux fois, sur des gens debout en face de lui. Comme si cette vidéo ne suffisait pas à prouver … un policier sur place a été témoin du crime.

C’est ce qu’on appelle des voies de fait et des coups ou des attouchements non désirés – et cela inclut cracher sur quelqu’un – et c’est un crime. Les flics étaient là pour observer la manifestation et ont cité le gars pour agression.

Cet individu vil ignore clairement les images de patients entassés dans les unités de soins intensifs des hôpitaux, d’infirmières et de médecins stressés … ou le fait que plus de 330000 Américains sont déjà morts du COVID-19. Mais, faire intentionnellement ce qui est vu ici?

Nous vivons vraiment dans 2 Amériques maintenant.