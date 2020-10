Une vidéo du récent rassemblement du président Donald Trump montre un partisan montrant ce qui semble être un signe de la main «pouvoir blanc» par-dessus son épaule. Le clip vient de Floride, selon un rapport de TMZ, et il montre un homme faisant intentionnellement une variation du symbole «ok» avec sa main. Au cours des dernières années, ce signe est devenu associé au racisme dans certains contextes – en grande partie grâce au président.

Le tristement célèbre signe de la main fait sensation sur les réseaux sociaux ce week-end, les téléspectateurs spéculant que l’homme est membre des Proud Boys. Il porte un chapeau à imprimé jaune, qui serait associé au groupe extrémiste d’extrême droite. Il ne fait aucun doute que c’était intentionnel, car l’homme regardait directement la caméra et s’assurait que son geste était vu, tenant sa main juste à côté de la tête du président dans la photo encore et encore.

Le gars derrière Trump vomit toujours le signe du pouvoir blanc. On pourrait penser qu’un responsable de la campagne le remarquerait et au moins sortirait le gars de la caméra, mais non. pic.twitter.com/dkphWWAZ6U – Aaron Rupar (@atrupar) 23 octobre 2020

Le geste de la main de l’homme a été officiellement classé comme un symbole de “Hate on Display” par la Ligue anti-diffamation l’automne dernier, selon un rapport de NPR. Le geste a été adopté par les groupes suprémacistes blancs en 2017 en raison du penchant du président pour faire le signe lors des discours.

«Le contexte est toujours essentiel», a déclaré Oren Segal, directeur du Centre sur l’extrémisme de l’ADL. “Plus de gens qu’autrement utiliseront le symbole OK comme simplement” OK “. Mais dans les cas où il y a plus de sens, je pense qu’il est important que les gens comprennent que cela pourrait être utilisé, et est utilisé, pour la haine aussi. “

Cette nouvelle controverse survient au milieu de la résistance du président à condamner ouvertement les suprémacistes blancs au cours des dernières semaines sur la piste électorale. Trump a été critiqué pour avoir hésité à dénoncer les Proud Boys et d’autres milices d’extrême droite lors du premier débat présidentiel, rejetant plutôt le blâme sur des groupes d’extrême gauche qui ne sont pas organisés de la même manière.

Le refus de Trump de condamner ces groupes le distingue non seulement de ses opposants politiques, mais de ses propres forces de l’ordre fédérales. Vendredi, le FBI a annoncé qu’il enquêtait sur le “Boogaloo Bois” – un autre groupe de miliciens – pour avoir prétendument incité à une émeute à Minneapolis, Minnesota en mai et le blâmer sur le mouvement Black Lives Matter.

Les autorités fédérales ont arrêté au moins deux membres du groupe et ont averti qu’ils représentaient une menace croissante de terrorisme intérieur. La même semaine, un geste de l’un de ces groupes semble être apparu à côté de la tête du président lors d’un rassemblement électoral.