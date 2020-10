Lire le contenu vidéo



Détails exclusifs @ kristinnzach2020 / Tik Tok

Un «redneck» blanc autoproclamé qui soutient Donald Trump dit qu’il y a une guerre à venir en novembre, peu importe qui gagne, mais si Joe Biden est-ce qu’il menace de le démarrer … et cela a sonné l’alarme auprès des autorités.

Dans la vidéo se propageant comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, un homme barbu identifié comme Zachary Poole indique clairement qu’il pense que Trump 2020 prévaudra le jour du scrutin … mais prédit que les membres de Black Lives Matter ou d’Antifa essaieront de déclencher une guerre lorsque cela se produira.

Poole insiste sur le fait que lui et son peuple sont prêts pour cela, mais si les choses ne se passent pas comme prévu et que Trump perd, il prévient – “Nous arrivons … et nous devenons forts.”

Des sources policières disent à TMZ … la vidéo a été presque immédiatement signalée au PD du village de Williamsburg dans l’Ohio, avec des citoyens inquiets qui l’ont transmise au FBI.

Cela est également pris très au sérieux – on nous dit que la publication en ligne de Poole et les médias sociaux sont surveillés par la police, bien qu’aucune enquête officielle n’ait été ouverte ni aucune accusation n’a été déposée.

Nos sources affirment que la police de Williamsburg a également contacté le FBI à propos de la vidéo car ils estiment que les propos de Poole pourraient être perçus comme une menace contre des personnes de races et de religions différentes … et le gouvernement fédéral a plus d’expérience avec les crimes de haine.

Lire le contenu vidéo

Fox News

Le timing de la vidéo est également intéressant … car il vient dans la foulée de Message inquiétant du président Trump au groupe d’extrême droite, Proud Boys, lors du premier débat.

Il y a des spéculations que Poole pourrait être affilié au groupe, mais on nous dit que les forces de l’ordre n’ont pas pu le confirmer … et sont encore aux premiers stades de la collecte d’informations.