Lire le contenu vidéo



Détails exclusifs

Un partisan de Trump a été filmé en train de tirer une arme sur un groupe de manifestants après avoir été éclaboussé de crasse – et maintenant, les flics sont à la recherche du hurleur de crasse … sérieusement.

Regardez cette vidéo postée ce week-end depuis Woodinville, WA – juste au nord de Kirkland. Dans le clip, vous voyez un homme – qui aurait porté une casquette pro-Trump – agitant une arme à feu sur un groupe de ce qui semble être principalement de jeunes manifestantes.

Dès que le pistolet sort, la personne qui filme le remarque immédiatement et l’appelle … tout en exigeant en même temps son nom, ainsi que les noms des personnes avec lesquelles il semblait rouler, qui ressemblaient également à Les partisans de Trump de leurs tenues.

Finalement, il est ramené par un de ses amis … et l’arme revient là où il l’a tirée. La femme le réprimande pour avoir menacé de violence, et son excuse est … vous m’avez laissé tomber quelque chose. La dame prétend que ce n’est que de l’eau et l’appelle un flocon de neige.

Des flics ont été appelés, et après avoir interrogé des témoins, on nous dit que cela a été relayé comme ça … 2 groupes protestaient – pro-Trumpers et anti-Trumpers – et à un moment donné, ce type se fait jeter du liquide sur lui avec un Seau de 5 gallons par un assaillant inconnu, qui s’est enfui à pied.

On ne sait pas quel était le liquide – le mec prétend que c’était un mélange de crachat et de pisse … mais les agents n’ont pas déterminé exactement ce qu’il y avait à l’intérieur. En tout état de cause, à leur arrivée, le tireur d’armes est resté sur les lieux et a coopéré avec les autorités. Il n’a PAS été arrêté ni cité.

Voici le kicker … les flics nous disent qu’ils recherchent toujours le prétendu bandit de seau, dont l’acte ne semble pas avoir été enregistré sur bande. Brave nouveau monde, n’est-ce pas?